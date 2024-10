Bayern erlebt einen ganz bitteren Abend in Barcelona: Die Katalanen spielen zeitweise wie im Rausch, Raphinha schnürt einen Dreierpack.

Ein defensiv desaströser FC Bayern hat beim schmerzhaften Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski eine Fußball-Lehrstunde der bittersten Art erteilt bekommen. Nach der 1:4 (1:3)-Klatsche beim FC Barcelona mit dem einstigen Münchner Erfolgsduo steht der Rekordmeister in der Königsklasse mit dem Rücken an der Wand. Um die K.o.-Runde als Zwischenstation auf dem Weg zum "Finale dahoam 2.0" noch erreichen zu können, müssen jetzt Siege in Serie her.