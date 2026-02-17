Galatasarays Torjäger Victor Osimhen hat in einer knallharten Abrechnung gegen seinen ehemaligen Verein SSC Neapel nachgetreten.
"Sie behandelten mich wie einen Hund": Galatasaray-Star Victor Osimhen rechnet mit Ex-Klub Napoli ab
Victor Osimhen und Napoli: Kurz nach dem Meistertraum kam es zum Bruch
Der Sargnagel für die Beziehung zwischen Osimhen und Napoli war ein TikTok-Video aus dem September 2023. Darin hatte sich der italienische Spitzenklub auf seinem offiziellen Account über Osimhen und dessen Elfmeterfehlschuss bei einem 0:0 beim FC Bologna lustig gemacht. In dem Clip, den Napoli rasch wieder löschte, war zu sehen, wie Osimhen wild gestikulierend einen Handelfmeter forderte - untermalt von einer hohen Stimme, die rief: "Gib mir einen Elfmeter, bitte". Dann zeigte Napoli in dem Video auch noch, wie der nigerianische Stürmerstar mit seinem Strafstoß das Tor verfehlte.
"Nachdem Napoli dieses Video auf TikTok gepostet hatte, war etwas zerbrochen", sagte Osimhen nun im Interview mit der Gazzetta dello Sport zum Bruch mit den Partenopei. Schon unmittelbar nach Veröffentlichung des Videos hatte Osimhens Berater sich öffentlich zur Wehr gesetzt und betont, dass Napolis Aktion "nicht akzeptabel" gewesen sei.
"Jeder kann einen Elfmeter verschießen, und jeder kann dafür verspottet werden. Napoli hat das nur mit mir gemacht, und zwar mit bestimmten Anspielungen. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe meine Entscheidung getroffen. Ich wollte weg", warf Osimhen Napoli auch Rassismus im Umgang mit ihm vor.
- Getty Images
Galatasaray-Star Osimhen klagt über Napoli: "Ich bin keine Marionette"
Wenige Monate zuvor waren Osimhen und Neapel noch ein Perfect Match. Der Nigerianer, 2020 vom OSC Lille in Italiens Süden gewechselt, hatte die SSC in der Saison 2022/23 mit 26 Serie-A-Toren zum italienischen Meistertitel geführt. Es war der erste Scudetto für Napoli seit 33 Jahren und damit seit jenen beiden, die man 1987 und 1990 jeweils mit der Hilfe von Vereinsikone Diego Armando Maradona gewonnen hatte. Entsprechend hoch war Osimhens Ansehen bei den Fans.
Mit dem TikTok-Video habe Neapel "die Gelegenheit genutzt, um die Fans gegen mich aufzubringen", beklagte Osimhen und fügte an: "Niemand hat sich jemals öffentlich für das Geschehene entschuldigt." Zudem seien angebliche Verspätungen zum Training oder Streitigkeiten mit Teamkollegen vollkommen aus der Luft gegriffen gewesen, betonte der Angreifer: "Das sind alles Lügen. Es tut mir leid für die Fans, aber ich verstehe und bewundere sie: Sie unterstützen den Verein, egal was passiert. Für sie steht Napoli über allem."
Obwohl er nach dem öffentlichen Zwist mit dem Verein im Dezember 2023 überraschend seinen Vertrag verlängerte, sei stets klar gewesen, dass er im darauffolgenden Sommer gehen würde. Allerdings stellte sich Napoli Osimhen zufolge quer. "Wir hatten ein Gentleman-Agreement, wonach ich im folgenden Sommer gehen konnte, aber die Verpflichtung wurde von der anderen Seite nicht vollständig eingehalten", packte Osimhen aus. "Sie versuchten, mich irgendwohin zu schicken, um zu spielen, aber sie behandelten mich wie einen Hund. Geh hierhin, geh dorthin, mach dies, mach das. Ich habe so hart gearbeitet, um meine Karriere aufzubauen, und ich konnte diese Art der Behandlung nicht akzeptieren. Ich bin keine Marionette."
Victor Osimhen: Vor Galatasaray klopfte Juventus Turin an
Wie Osimhen verriet, hätte Napolis aktueller Trainer Antonio Conte, der im Sommer 2024 übernahm, ihn gerne überredet, doch zu bleiben. "Ich sagte, ich hätte gerne mit ihm zusammengearbeitet, aber ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen: Ich wollte nicht an einem Ort weiterarbeiten, an dem ich mich nicht wohlfühlte", erklärte Osimhen, warum er trotz Contes Avancen das Weite suchte.
Dabei klopfte zunächst allen voran Napolis Serie-A-Rivale Juventus Turin an, auf den Osimhen am Dienstagabend mit Galatasaray in den Champions-League-Playoffs trifft. Cristiano Giuntoli, seinerzeit Technischer Direktor bei den Turinern, habe ihn angerufen, "um mich zu Juve zu holen, bevor die Verhandlungen mit Galatasaray begannen", so Osimhen. "Ich sprach mit ein paar Leuten aus dem Verein. Sie zeigten Interesse, aber ich wusste, dass er mich nicht gehen lassen würde."
Mit "er" meint Osimhen Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis, auf den er offenbar weiterhin nicht allzu gut zu sprechen ist. De Laurentiis wollte den Torjäger keinesfalls zu einem direkten Liga-Konkurrenten ziehen lassen, aber auch ein sich bereits abzeichnender Wechsel zum FC Chelsea platzte im Sommertransferfenster 2024 in letzter Sekunde.
Da er bei Napoli unter keinen Umständen eine Zukunft sah, ließ sich Osimhen Anfang September 2024 dann zunächst an Galatasaray verleihen, rund ein Jahr später verpflichtete der türkische Topklub ihn für 75 Millionen Euro Ablöse fest. "Ich habe einen Verein und eine Stadt gefunden, die ich liebe", ist Osimhen mit der Entscheidung für Galatasaray zufrieden. "Vielleicht war es ein Glücksfall. Sobald man in Istanbul ankommt, versteht man, warum sich jeder, der hier gespielt hat, in die Mannschaft und die Menschen verliebt hat. So etwas hatte ich noch nie erlebt."
In der laufenden Saison sind Osimhen in 22 Einsätzen bereits 15 Tore und drei Assists gelungen. Mit sechs Treffern in der Champions-League-Ligaphase hatte er großen Anteil daran, dass es die Türken in die Playoffs zur K.o.-Phase schafften, in denen man sich gegen Juve einen Platz im Achtelfinale erkämpfen will.
- AFP
Victor Osimhens bisherige Zahlen für Galatasaray
- Spiele: 63
- Tore: 52
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 14