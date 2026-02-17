"Sie behandelten mich wie einen Hund": Galatasaray-Star Victor Osimhen rechnet mit Ex-Klub Napoli ab

Wie Osimhen verriet, hätte Napolis aktueller Trainer Antonio Conte, der im Sommer 2024 übernahm, ihn gerne überredet, doch zu bleiben. "Ich sagte, ich hätte gerne mit ihm zusammengearbeitet, aber ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen: Ich wollte nicht an einem Ort weiterarbeiten, an dem ich mich nicht wohlfühlte", erklärte Osimhen, warum er trotz Contes Avancen das Weite suchte.

Dabei klopfte zunächst allen voran Napolis Serie-A-Rivale Juventus Turin an, auf den Osimhen am Dienstagabend mit Galatasaray in den Champions-League-Playoffs trifft. Cristiano Giuntoli, seinerzeit Technischer Direktor bei den Turinern, habe ihn angerufen, "um mich zu Juve zu holen, bevor die Verhandlungen mit Galatasaray begannen", so Osimhen. "Ich sprach mit ein paar Leuten aus dem Verein. Sie zeigten Interesse, aber ich wusste, dass er mich nicht gehen lassen würde."

Mit "er" meint Osimhen Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis, auf den er offenbar weiterhin nicht allzu gut zu sprechen ist. De Laurentiis wollte den Torjäger keinesfalls zu einem direkten Liga-Konkurrenten ziehen lassen, aber auch ein sich bereits abzeichnender Wechsel zum FC Chelsea platzte im Sommertransferfenster 2024 in letzter Sekunde.

Da er bei Napoli unter keinen Umständen eine Zukunft sah, ließ sich Osimhen Anfang September 2024 dann zunächst an Galatasaray verleihen, rund ein Jahr später verpflichtete der türkische Topklub ihn für 75 Millionen Euro Ablöse fest. "Ich habe einen Verein und eine Stadt gefunden, die ich liebe", ist Osimhen mit der Entscheidung für Galatasaray zufrieden. "Vielleicht war es ein Glücksfall. Sobald man in Istanbul ankommt, versteht man, warum sich jeder, der hier gespielt hat, in die Mannschaft und die Menschen verliebt hat. So etwas hatte ich noch nie erlebt."

In der laufenden Saison sind Osimhen in 22 Einsätzen bereits 15 Tore und drei Assists gelungen. Mit sechs Treffern in der Champions-League-Ligaphase hatte er großen Anteil daran, dass es die Türken in die Playoffs zur K.o.-Phase schafften, in denen man sich gegen Juve einen Platz im Achtelfinale erkämpfen will.