Champions League
team-logoGalatasaray
NEF Stadyumu
team-logoJuventus FC
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Juventus Turin heute im Live Stream und live im TV?

Galatasaray trifft am Dienstag in der Champions League auf Juventus Turin. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League steigen die Hinspiel des Playoffs. Dabei bekommt es Galatasaray am Dienstag (17. Februar) mit Juventus Turin zu tun. Der Anpfiff dieses Duells ertönt um 18.45 Uhr.

Außerdem fungiert der Rams Park als Kulisse des Duells zwischen dem BVB und den Nerazzurri. Galatasaray und Juventus Turin holten in den acht Spieltagen der Ligaphase 13 und zehn Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Juventus Turin im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Galatasaray trifft auf Juventus Turin – und die Partie wird live bei DAZN übertragen. Am Mikrofon sitzt Marcel Seufert, der das Spiel kommentiert. Um das Spiel im Rams Verfolgen zu können zu können, ist das Unlimited-Paket von DAZN erforderlich. Der Preis liegt aktuell bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App streamen oder das Signal per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher übertragen.

SpielGalatasaray – Juventus Turin
WettbewerbChampions League, Playoffs, Hinspiele
DatumDienstag, 17. Februar 2026
Uhrzeit18.45 Uhr
OrtRams Park (Istanbul)

Anstoßzeit Galatasaray vs. Juventus Turin

Champions League - Endrunde
NEF Stadyumu

Galatasaray vs. Juventus Turin: Aufstellungen

Galatasaray vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestJUV
1
U. Cakir
4
I. Jakobs
7
R. Sallai
42
Abdülkerim Bardakci
6
Davinson Sánchez
8
Gabriel Sara
10
Leroy Sané
53
B. Yilmaz
20
Ilkay Gündogan
34
L. Torreira
45
V. Osimhen
16
M. Di Gregorio
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
15
P. Kalulu
22
W. McKennie
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao
8
T. Koopmeiners
5
M. Locatelli
30
J. David

4-2-3-1

JUVAway team crest

  • O. Buruk

  • L. Spalletti

News über Galatasaray

Galatasaray rempfängt Juventus Turin drei Wochen nach einem 0:2 bei Manchester City. Damit verzeichneten die Löwen die dritte Niederlage binnen vier Auftritten in der Champions League. Vor einem 1:1 gegen Atletico Madrid unterlagen sie gegen Saint-Gilloise sowie bei Monaco mit 0:1.

News über Juventus Turin

Juventus Turin schloss die Ligaphase ebenfalls am 28. Januar mit einer Nullnummer bei Monaco ab. Damit riss eine Serie der Alten Dame mit drei vollen Erfolgen. Einem 3:2 bei Bodo/Glimt folgten zwei 2:0 gegen Pafos sowie gegen Benfica.

Form

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

JUV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

GAL

Letzte 4 Spiele

JUV

2

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Galatasaray vs. Juventus Turin: Die Tabellen

Galatasaray vs. Juventus Turin (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0