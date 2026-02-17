In der Champions League steigen die Hinspiel des Playoffs. Dabei bekommt es Galatasaray am Dienstag (17. Februar) mit Juventus Turin zu tun. Der Anpfiff dieses Duells ertönt um 18.45 Uhr.

Außerdem fungiert der Rams Park als Kulisse des Duells zwischen dem BVB und den Nerazzurri. Galatasaray und Juventus Turin holten in den acht Spieltagen der Ligaphase 13 und zehn Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Juventus Turin im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Juventus Turin heute im Live Stream und live im TV?

Galatasaray trifft auf Juventus Turin – und die Partie wird live bei DAZN übertragen. Am Mikrofon sitzt Marcel Seufert, der das Spiel kommentiert. Um das Spiel im Rams Verfolgen zu können zu können, ist das Unlimited-Paket von DAZN erforderlich. Der Preis liegt aktuell bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App streamen oder das Signal per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Galatasaray – Juventus Turin Wettbewerb Champions League, Playoffs, Hinspiele Datum Dienstag, 17. Februar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

Galatasaray rempfängt Juventus Turin drei Wochen nach einem 0:2 bei Manchester City. Damit verzeichneten die Löwen die dritte Niederlage binnen vier Auftritten in der Champions League. Vor einem 1:1 gegen Atletico Madrid unterlagen sie gegen Saint-Gilloise sowie bei Monaco mit 0:1.

Juventus Turin schloss die Ligaphase ebenfalls am 28. Januar mit einer Nullnummer bei Monaco ab. Damit riss eine Serie der Alten Dame mit drei vollen Erfolgen. Einem 3:2 bei Bodo/Glimt folgten zwei 2:0 gegen Pafos sowie gegen Benfica.

