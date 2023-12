Offiziell! Victor Osimhen verlängert bis 2026 in Neapel

Immer wieder schien Victor Osimhen schon kurz vor dem Abschied, nun bleibt der Nigerianer noch länger bei der SSC Neapel.

WAS IST PASSIERT? Torjäger Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel hat nach langem Poker seinen Vertrag um eine Saison bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das teilte die SSC am Samstag mit.

WIE GEHT ES WEITER? Der 24-jährige Nigerianer soll Medienberichten zufolge nun zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Angeblich wurde die Ablösesumme im Falle eines vorzeitigen Wechsels auf 130 Millionen Euro festgeschrieben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Osimhen hatte sich in der vergangenen Saison mit 26 Treffern zum Torschützenkönig in der Serie A gekrönt und war damit maßgeblich am ersten Scudetto Napolis nach 33 Jahren beteiligt. Der Ex-Wolfsburger war in diesem Jahr vor der Verpflichtung von Harry Kane auch bei Bayern München im Gespräch gewesen.