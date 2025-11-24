Der FC Barcelona möchte seine Defensive kommenden Sommer verstärken und hat auf der Positionen des Linksverteidigers dabei Joao Victor Souza vom FC Santos als Alternative zu Alejandro Grimaldo, Joao Cancelo oder auch Daniel Munoz auserkoren. Dies berichtet das auf Santos-News spezialisierte Portal Diario do Peixe.
Schlechte Nachrichten für den FC Bayern! Auch Barcelona hat ein Auge auf den angeblichen Wunschspieler geworfen
FC Barcelona: 15 Millionen Euro für neuen Linksverteidiger?
Dem Bericht zufolge bereiten die Katalanen ein erstes Angebot in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen vor, der bereits vor Beginn der aktuellen Saison einige Angebote aus den Niederlanden und von anderen europäischen Klubs erhalten haben soll.
Bei Santos soll man längst vom Interesse wissen, wobei der Klub auf die Barca-Delegation warte, um ein Angebot zu finalisieren. Souzas Berater, Giuliano Bertoulicci, befinde sich derweil in Europa und warte darauf, mit den Interessenten zu verhandeln.
- Getty Images Sport
Souza als Davies-Backup zum FC Bayern?
Zu diesen sollen aber nicht nur Barcelona und einige andere Klubs zählen, sondern auch der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist auf der Suche nach einem Backup für Alphonso Davies, da der Vertrag Raphael Guerreiros im kommenden Sommer ausläuft und dessen Zukunft ungeklärt ist.
In Barcelona soll Souza derweil als Konkurrent für Alejandro Balde fungieren, der unter Trainer Hansi Flick auf der linken Defensivposition zwar gesetzt ist, in der aktuellen Saison aber immer wieder mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen hatte.
- AFP
Feiert Souza bald sein Brasilien-Debüt unter Ancelotti?
Souza, beim FC Santos Teamkollege von Brasilien-Superstar Neymar, ist aus der Mannschaft trotz seines jungen Alters nicht mehr wegzudenken und kommt in der aktuellen Saison in der brasilianischen Serie A auf 26 Einsätze, wobei er einen Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte. Zudem soll der U17-Nationalspieler zuletzt auch von Brasilien-Coach Carlo Ancelotti genauestens beobachtet worden sein, womit ein Debüt für die A-Nationalmannschaft in greifbarer Nähe liegen dürfte.
Da er bei Santos noch bis Ende 2028 unter Vertrag steht, dürfte der brasilianische Traditionsverein im Falle eines Abgangs eine üppige Ablösesumme aufrufen - wobei die von Barcelona angepeilten maximal 15 Millionen Euro vermutlich nicht ausreichen dürften.
FC Bayern und Barca dran? Souza im Steckbrief
- Verein: FC Santos
- Alter: 19 Jahre
- Position: Linksverteidiger
- Einsätze laufende Saison: 26
- Tore laufenden Saison: 1
- Vertrag bei Santos bis: 31. Dezember 2028