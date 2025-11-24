Schlechte Nachrichten für den FC Bayern! Auch Barcelona hat ein Auge auf den angeblichen Wunschspieler geworfen

Dem Bericht zufolge bereiten die Katalanen ein erstes Angebot in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen vor, der bereits vor Beginn der aktuellen Saison einige Angebote aus den Niederlanden und von anderen europäischen Klubs erhalten haben soll.

Bei Santos soll man längst vom Interesse wissen, wobei der Klub auf die Barca-Delegation warte, um ein Angebot zu finalisieren. Souzas Berater, Giuliano Bertoulicci, befinde sich derweil in Europa und warte darauf, mit den Interessenten zu verhandeln.