Einen will wohl auch der FC Barcelona! Bayern München soll zwei Supertalente aus Brasilien beobachten

Demnach weilen aktuell mehrere Scouts des deutschen Rekordmeisters in Südamerika, um dort potenziell interessante junge Spieler unter die Lupe zu nehmen. Auch Chefscout Nils Schmadtke machte sich schon vor Ort ein Bild.

Der erste brasilianische Hochbegabte, mit dem sich der deutsche Rekordmeister nun intensiver beschäftigen soll, ist Rayan von Vasco da Gama. Der 19-Jährige ist beim Klub um Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho bereits gesetzt und konnte schon reichlich Erfahrung in der ersten brasilianischen Liga sammeln.

Was Rayan für Bayern besonders interessant macht: Er kann sowohl auf beiden Flügelpositionen als auch als Mittelstürmer spielen. Damit würde der FCB mit dem brasilianischen U20-Nationalspieler nicht nur einen Backup für Michael Olise, Luis Diaz und Co., sondern auf einen Schlag auch einen für Harry Kane bekommen. Für letztere Planstelle wurde zuletzt allen voran auch Hoffenheims Fisnik Asllani gehandelt.