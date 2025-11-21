Der FC Bayern München hat offenbar zwei große Talente aus Brasilien im Visier. Das wird im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet.
Einen will wohl auch der FC Barcelona! Bayern München soll zwei Supertalente aus Brasilien beobachten
- Getty Images
FC Bayern scoutet aktuell wohl intensiv in Südamerika
Demnach weilen aktuell mehrere Scouts des deutschen Rekordmeisters in Südamerika, um dort potenziell interessante junge Spieler unter die Lupe zu nehmen. Auch Chefscout Nils Schmadtke machte sich schon vor Ort ein Bild.
Der erste brasilianische Hochbegabte, mit dem sich der deutsche Rekordmeister nun intensiver beschäftigen soll, ist Rayan von Vasco da Gama. Der 19-Jährige ist beim Klub um Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho bereits gesetzt und konnte schon reichlich Erfahrung in der ersten brasilianischen Liga sammeln.
Was Rayan für Bayern besonders interessant macht: Er kann sowohl auf beiden Flügelpositionen als auch als Mittelstürmer spielen. Damit würde der FCB mit dem brasilianischen U20-Nationalspieler nicht nur einen Backup für Michael Olise, Luis Diaz und Co., sondern auf einen Schlag auch einen für Harry Kane bekommen. Für letztere Planstelle wurde zuletzt allen voran auch Hoffenheims Fisnik Asllani gehandelt.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Rayan weckt wohl auch beim FC Barcelona Interesse
In der laufenden Saison kam Rayan für Vasco bisher auf 17 Tore in 50 Einsätzen. Der Teenager soll unter anderem auch bei RB Leipzig und dem FC Barcelona auf dem Zettel stehen. Bei Bayern steht er derweil zwar unter genauer Beobachtung, konkretere Transferbemühungen gab es laut Bild bisher aber noch nicht. Rayans Vertrag bei Vasco läuft noch bis Ende 2026.
Das zweite Talent aus Brasilien, das beim FCB Interesse wecken soll, ist Linksverteidiger Souza. In dem 19-Jährigen vom FC Santos, wo er seit Jahresbeginn mit Neymar zusammenspielt, sehen die Bayern-Scouts laut Bild großes Potenzial. Souza, ehemaliger U17-Nationalspieler Brasiliens, ist bei Santos auf der linken Abwehrseite meist gesetzt, diese Saison kam er bisher auf 25 Einsätze (ein Tor, zwei Assists).
Da er bei Santos noch bis Ende 2028 unter Vertrag steht, dürfte der brasilianische Traditionsverein im Falle eines Abgangs eine üppige Ablösesumme aufrufen.
FC Bayern an zwei Brasilien-Talenten dran? Rayan und Souza im Steckbrief
Rayan:
- Verein: Vasco da Gama
- Alter: 19
- Position: Rechtsaußen / Linksaußen / Mittelstürmer
- Einsätze laufende Saison: 50
- Tore laufende Saison: 17
- Vertrag bei Vasco bis: 31. Dezember 2026
Souza:
- Verein: FC Santos
- Alter: 19
- Position: Linksverteidiger
- Einsätze laufende Saison: 25
- Tore laufende Saison: 1
- Vertrag bei Santos bis: 31. Dezember 2028