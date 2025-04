Real Madrid vs. FC Barcelona: Warum spielt Kylian Mbappé nicht?

Im spanischen Pokalfinale kämpfen Real Madrid und Barça um den Titel, Kylian Mbappé fehlt jedoch. Warum kann er nicht spielen?

Samstagabend, 22 Uhr, Sevilla: Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Finale der Copa del Rey zieht heute die Massen in den Bann. Welcher der beiden Erzrivalen kann sich nach 90 oder 120 Minuten zum spanischen Pokalsieger krönen?

Während schon im Vorfeld ein Video von Real Madrid TV, das den Schiedsrichter der Partie kritisiert, für mächtig Aufruhr sorgte, war auch Kylian Mbappé eines der Themen vor dem Spiel: Kann der Stürmerstar von Real Madrid im Finale gegen Barça spielen oder nicht?

Gut eine Stunde vor Anpfiff am Samstagabend war klar: Mbappé spielt zunächst nicht! Der Franzose steht nicht in der Startelf der Königlichen und sitzt zunächst auf der Ersatzbank. Warum Mbappé nicht von Beginn an dabei ist, klären wir jetzt.