Der FC Barcelona trifft am Samstag in der Copa del Rey auf Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo das Finale im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Copa del Rey steht das Finale auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Barcelona am Samstag (26. April) mit Real Madrid zu tun. Der Anstoß in diesem Clasico erfolgt um 22.00 Uhr.

Zudem dient das frisch renovierte Estadio de La Cartuja in Sevilla als Schauplatz des Duells zwischen den Blaugrana und den Königlichen. In der LaLiga halten der FC Barcelona und Real Madrid bei 76 und 69 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid (Finale Copa del Rey) heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Endspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid bei DAZN anschauen, wobei die Ausstrahlung ab 22.00 Uhr läuft. Wollt die Copa del Rey beim Streaming-Anbieter via TV und LIVE STREAM mitverfolgen, kommt Ihr nicht um ein Jahres- oder Monatsabo herum. Für das Super Sports Paket müsst Ihr monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro bezahlen. Das Unlimited Paket kostet pro Monat 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Überdies könnt Ihr Euch das Duell zwischen den Blaugrana und den Königlichen bei MagentaSport genießen. Dort starten die Vorberichte aus dem Estadio de La Cartuja um 21.30 Uhr. Auch hier benötigt Ihr einen kostenpflichtigen Zugang. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr für Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro auf den Tisch legen. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro ausgeben.

Ihr könnt das Finale der Copa del Rey zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zudem bei Sportdigital im TV und via LIVE STREAM mitverfolgen, wobei die Vorberichte ab 21.30 Uhr laufen. Hierfür benötigt Ihr einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel FC Barcelona – Real Madrid Wettbewerb Copa del Rey, Finale Datum Samstag, 26. April 2025 Uhrzeit 22.00 Uhr Ort Estadio de La Cartuja (Sevilla)

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid

Spanien Copa del Rey - Copa del Rey Estadio de La Cartuja

FC Barcelona vs Real Madrid: Aufstellungen

News über den FC Barcelona

Der FC Barcelona setzte sich am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen den RCD Mallorca mit 1:0 durch. Damit feierten die Blaugrana den zwölften Dreier binnen 13 LaLiga-Auftritten.

Der einzige Punktverlust in der Meisterschaft seit Januar war am 5. April geschehen. Ein 1:1 gegen Betis Sevilla hatte eine Serie der Elf von Hansi Flick mit neun Siegen gerissen.

Danach hatte der FC Barcelona in der LaLiga zuerst bei Leganes mit 1:0 sowie gegen Celta de Vigo mit 4:3 gewonnen.

News über Real Madrid

Für Real Madrid kommt das Finale der Copa del Rey gegen den FC Barcelona drei Tage nach einem 1:0 in Getafe. Beim Madrider Vorstadtklub gelang den Königlichen der siebte Sieg binnen neun Meisterschaftsspielen.

Nach einem 1:2 bei Betis Sevilla hatte das Team von Carlo Ancelotti zuerst zwei 2:1 im Stadtderby gegen Rayo Vallecano sowie in Villarreal und ein 3:2 gegen Leganes eingefädelt.

Dann hatte Real Madrid ein 1:2 gegen den FC Valencia und ab Mitte April zwei andere 1:0 bei Deportivo Alaves sowie gegen Athletic Bilbao verzeichnet.

FC Barcelona vs Real Madrid: Die Tabellen

