Paris Saint-Germain hat offenbar ein Auge auf Dean Huijsen geworfen. Den zieht es aber in die Bundesliga.

Dean Huijsen, der seit Januar auf Leihbasis bei der AS Rom in der Serie A spielte, wird seinen Stammverein Juventus Turin offenbar in diesem Sommer verlassen. Der 19-Jährige zieht nun auch das Interesse des französischen Meisters Paris Saint-Germain auf sich, möchte sich aber lieber dem deutschen Meister Bayer Leverkusen anschließen.