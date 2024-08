Auf die Fans kommt vor der CL ein komplett neues Auslosungsprozedere zu. Dabei spielt eine neue Software eine wichtige Rolle.

Am 29. August wird die Vorrunde der neuen Champions League ausgelost. Nicht nur der Modus in Europas Königsklasse wird sich ändern, auch die Auslosung wird deutlich anders ablaufen, als es bislang mit den bewährten acht Vierergruppen der Fall war.

GOAL erklärt in diesem Artikel, was sich ändert und wie die Ermittlung der Gegner für die nun 36 Teilnehmer in der neuen Ligaphase vonstattengeht.