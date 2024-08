Wer zeigt / überträgt die Champions League Auslosung im LIVE STREAM und live im TV?

Die Vorrunde der neuen Champions League wird in dieser Woche ausgelost. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr live mit dabei sein könnt.

In Europas Spitzenligen rollt der Ball nach der Sommerpause und es dauert nicht mehr lange, ehe auch in der Champions League wieder um Punkte gekämpft wird. Gesucht wird in der Königsklasse der Nachfolger von Real Madrid. Der Rekordsieger gewann die CL in der Vorsaison dank eines 2:0-Erfolgs im Finale von Wembley gegen den BVB.

Die Champions League präsentiert sich in dieser Saison dabei in einem völlig neuen Gewand. Der über Jahre bewährte Modus mit acht Vorrundengruppen hat ausgedient, stattdessen wird künftig vor der K.o.-Runde in einem Ligasystem gespielt. Alle wichtigen Informationen dazu gibt es hier.

Am Donnerstag (29. August) werden in Nyon die Paarungen für eben jene Liga ausgelost. Im Hauptquartier der UEFA werden die Loskugeln gezogen und GOAL verrät, ab wann und wo Ihr live dabei sein könnt.