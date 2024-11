Was macht Paul Pogba nach dem Ende seiner Dopingsperre? Ein ehemaliger Mitspieler glaubt an eine Rückkehr zu Manchester United.

Zweimal wechselte Paul Pogba in seiner Karriere schon zu Manchester United. Zieht es ihn nun ein drittes Mal dorthin? Bacary Sagna, sein ehemaliger Mitspieler in der französischen Nationalmannschaft, glaubt nach dem Ablauf von Pogbas Dopingsperre an eine Rückkehr.