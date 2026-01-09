Für den FC Liverpool ist beim 0:0 im Spitzenspiel der Premier League gegen Tabellenführer FC Arsenal in der Premier League eine imposante Serie zu Ende gegangen.
Nach 16 Jahren und 600 Spielen: Imposante Serie des FC Liverpool in der Premier League reißt gegen Arsenal
Und zwar war es für die Reds das erste Spiel im englischen Oberhaus seit 16 Jahren, in denen ihnen kein Torschuss gelang. Laut dem offiziellen X-Account der Premier League gab es das seit 600 Spielen (!) nicht mehr.
Zwar schossen die Schützlinge von Trainer Arne Slot am Donnerstagabend achtmal auf den Kasten von David Raya, allerdings verfehlten die Versuche allesamt ihr Ziel und der Gunners-Keeper brauchte jeweils nicht eingreifen.
FC Liverpool hat 14 Punkte Rückstand auf Arsenal
Der zahnlose Auftritt der Reds wäre dennoch kurz nach der Halbzeitpause belohnt worden, als Florian Wirtz im Sechzehner nach einem ungeschickten Bodycheck von Leandro Trossard zu Boden ging. Die durchaus kontrovers diskutierte Szene endete nach VAR-Überprüfung jedoch nicht mit einem Strafstoß.
Liverpool, das im Spätherbst bedenklich kriselte, baute durch das Remis im Emirates Stadium seine Serie von Begegnungen ohne Niederlage aus und ist mittlerweile seit zehn Pflichtspielen unbesiegt. Allerdings endeten die vergangenen drei PL-Spiele auch jeweils mit einer Punkteteilung, sodass der Abstand zu Spitzenreiter Arsenal für den Tabellenvierten satte 14 Punkte beträgt.
Arne Slot lobt seine Mannschaft
Liverpools Trainer Arne Slot wollte nach Spielschluss nicht über die Schwierigkeiten in der Offensive sprechen, sondern lobte stattdessen den Auftritt seiner Mannschaft gegen den Titelanwärter Nummer eins: "Ich denke, wir haben heute bewiesen, dass wir in den großen Spielen mit jedem Top-Team mithalten können - und das nicht zum ersten Mal."
"Natürlich stellt sich die Frage, warum wir 14 Punkte Rückstand haben", so der Niederländer weiter. "Das liegt zum einen daran, dass wir Probleme haben, tiefstehende Gegner zu knacken. Und daran, dass es zwischen uns bei Standardsituationen eine Tordifferenz von 20 gibt. Aber in beiden direkten Duellen haben wir gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. In Anfield haben wir wegen eines Freistoßes gewonnen. Einen solchen Moment gab es heute nicht, also gab es ein 0:0."
Gabriel Martinelli sorgt gegen Liverpool für den großen Aufreger
Großer Aufreger im spielerisch durchwachsenen Duell in London war eine späte Aktion Gabriel Martinellis gegen Liverpool-Verteidiger Conor Bradley. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Bradley zu Fall und verdrehte sich offenbar das linke Knie. Der Nordire blieb sichtlich angeschlagen liegen und griff sich vor Schmerzen an das Knie. Martinelli wollte das Spiel beschleunigen stieß den noch am Boden liegenden Bradley unsanft Richtung Seitenlinie.
Im Anschluss an den Stoß kam es zu einer Rangelei. Schiedsrichter Anthony Taylor ahndete die Situation schließlich mit Gelb für Martinelli und Liverpools Ibrahima Konate. Für Bradley war die Partie beendet: Der Verteidiger musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden und verbarg dabei sein Gesicht in den Händen. Joe Gomez ersetzte ihn anschließend.
England-Legende Gary Neville, der als Co-Kommentator bei Sky UK die Partie verfolgte, bezeichnete Martinelli als "Idioten" und sagte dazu: "Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht. Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös."
Nachdem Arsenals Trainer Arteta Martinelli verteidigt und seinem Schützling "keinerlei böse Absichten" bescheinigte, nahm auch Slot Stellung. Er erklärte mit Blick auf Martinelli: "Sein Problem, und das ist ein allgemeines Problem im Fußball, ist, dass es so viel Zeitschinderei gibt. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er das nicht getan hätte, wenn er über die Schwere der Verletzung Bescheid gewusst hätte."
Die Rekordtransfers des FC Liverpool:
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.