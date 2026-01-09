Nach 16 Jahren und 600 Spielen: Imposante Serie des FC Liverpool in der Premier League reißt gegen Arsenal

Großer Aufreger im spielerisch durchwachsenen Duell in London war eine späte Aktion Gabriel Martinellis gegen Liverpool-Verteidiger Conor Bradley. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Bradley zu Fall und verdrehte sich offenbar das linke Knie. Der Nordire blieb sichtlich angeschlagen liegen und griff sich vor Schmerzen an das Knie. Martinelli wollte das Spiel beschleunigen stieß den noch am Boden liegenden Bradley unsanft Richtung Seitenlinie.

Im Anschluss an den Stoß kam es zu einer Rangelei. Schiedsrichter Anthony Taylor ahndete die Situation schließlich mit Gelb für Martinelli und Liverpools Ibrahima Konate. Für Bradley war die Partie beendet: Der Verteidiger musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden und verbarg dabei sein Gesicht in den Händen. Joe Gomez ersetzte ihn anschließend.

England-Legende Gary Neville, der als Co-Kommentator bei Sky UK die Partie verfolgte, bezeichnete Martinelli als "Idioten" und sagte dazu: "Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht. Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös."

Nachdem Arsenals Trainer Arteta Martinelli verteidigt und seinem Schützling "keinerlei böse Absichten" bescheinigte, nahm auch Slot Stellung. Er erklärte mit Blick auf Martinelli: "Sein Problem, und das ist ein allgemeines Problem im Fußball, ist, dass es so viel Zeitschinderei gibt. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er das nicht getan hätte, wenn er über die Schwere der Verletzung Bescheid gewusst hätte."