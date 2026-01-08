Kracher in der Premier League: Der Tabellenführer FC Arsenal empfängt den Titelverteidiger FC Liverpool. Um 21 Uhr wird die Begegnung im Londoner Emirates Stadium am heutigen Donnerstag (8. Januar) angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im Free TV?

Wenn Ihr die Premier League in Deutschland live sehen möchtet, müsst Ihr bei Sky einschalten, und zwar auf dem Kanal Sky Sport Premier League. Florian Schmidt-Sommerfeld wird das Geschehen dort als Kommentator für Euch einordnen.

Online ist der Spaß über SkyGo und WOW empfangbar. Aber egal, ob online oder im linearen Programm: Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit FC Arsenal vs. FC Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

FC Arsenal vs. FC Liverpool: Aufstellungen

Themen der Woche: Was war beim FC Arsenal los?

Weil der zweitplatzierte der Premier League, Manchester City, am vergangenen Wochenende gegen den FC Chelsea nur unentschieden spielte, haben die Gunners im Kampf um die Spitze ein bisschen mehr Abstand gewonnen. Arsenal hat nun nun sechs Punkte Vorsprung auf die Cityzens.

In das Spitzenspiel mit Liverpool geht der FC Arsenal mit breiter Brust: Sechs Begegnungen in Serie gingen an die Londoner, die letzte Pleite setzte es Anfang Dezember gegen Aston Villa.

Themen der Woche: Was war bei Liverpool los?

Florian Wirtz hat nach ein paar Startschwierigkeiten bei den Reds nun endlich den Bann gebrochen. Ende Dezember traf er gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals in einem Pflichtspiel für Liverpool, am vergangenen Wochenende verzeichnete er gegen den FC Fulham sein zweites Tor

Nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison ist es in diesem Jahr ein auf und Ab für Liverpool. Aktuell belegt der Traditionsklub den vierten Tabellenrang, das Titelrennen ist derzeit in weiter Ferne - 14 Punkte betrug der Rückstand vor Beginn des Spieltags.

Form

Bilanz direkte Duelle

Arsenal vs. Liverpool: Die Tabellen

