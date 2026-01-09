Das potenziell strafbare Einsteigen von Leandro Trossard gegen Florian Wirtz im Premier-League-Topspiel des FC Arsenal gegen den FC Liverpool sorgt weiterhin für Wirbel. Während Ex-Profi Gary Neville dem Arsenal-Akteur indirekt Glück unterstellte, vertritt Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe eine ganz andere Meinung.
Elfmeter-"Raub" gegen Florian Wirtz? Ehemaliger Starschiedsrichter unterstellt dem Liverpool-Spielmacher eine Schwalbe
Kurz nach der Halbzeit des Spitzenspiels spitzelte Wirtz den Ball im Strafraum nach vorne weg und wurde direkt danach von Arsenals Trossard gecheckt, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Ein Einsteigen über der Grenze?
"Kein Elfmeter," begann Gräfe seine Argumentation bei X, nachdem er von einem Fan zu der strittigen Szene befragt worden war. Gräfe, der über zehn Jahre FIFA-Schiedsrichter war, bewertete die Szene eher in Richtung einer Schwalbe des deutschen Offensiv-Stars. Wirtz "sucht den Kontakt und fällt nach einem leichten Kontakt selber hin, aber nicht wegen des Kontakts. Er bewegt sich nicht gerade nach vorne, er dreht seinen Körper und geht zu Boden."
- AFP
Gary Neville über Trossards Einsteigen gegen Wirtz: "Legt es wirklich drauf an"
Deutlich anders beurteilte Ex-Profi Gary Neville den Vorgang. "Das war wirklich ungeschickt", erklärte der TV-Experte bei SkySports. "Trossard stellt sich ihm in den Weg. Es mag nicht genug sein, aber er legt es wirklich darauf an." Auch die Unparteiischen sahen im Einsteigen Trossards wohl eine knifflige Szene, denn der VAR schaltete sich anschließend ein - entschied letztlich jedoch auf "kein Foul".
Fans schrieben in den sozialen Medien dagegen im Nachgang teilweise von einem "Raub" oder einem "Witz". Auch der englische Mirror stellte fest: "Wirtz wurde ein Elfmeter verwehrt". Durch das 0:0-Unentschieden konnte die Truppe von Trainer Mikel Arteta den Abstand auf den FC Liverpool bei 14 Punkten halten. Der Titelverteidiger hätte dagegen durch einen Sieg Kontakt zu den ersten Arsenal-Verfolgern Manchester City und Aston Villa herstellen können.
Florian Wirtz: Seien bisherigen Stationen und Statistiken
- FC Liverpool (26 Spiele, 2 Tore, 6 Assists)
- Bayer 04 Leverkusen (197 Spiele, 57 Tore, 65 Assists)
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.