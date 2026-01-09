Elfmeter-"Raub" gegen Florian Wirtz? Ehemaliger Starschiedsrichter unterstellt dem Liverpool-Spielmacher eine Schwalbe

Kurz nach der Halbzeit des Spitzenspiels spitzelte Wirtz den Ball im Strafraum nach vorne weg und wurde direkt danach von Arsenals Trossard gecheckt, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Ein Einsteigen über der Grenze?

"Kein Elfmeter," begann Gräfe seine Argumentation bei X, nachdem er von einem Fan zu der strittigen Szene befragt worden war. Gräfe, der über zehn Jahre FIFA-Schiedsrichter war, bewertete die Szene eher in Richtung einer Schwalbe des deutschen Offensiv-Stars. Wirtz "sucht den Kontakt und fällt nach einem leichten Kontakt selber hin, aber nicht wegen des Kontakts. Er bewegt sich nicht gerade nach vorne, er dreht seinen Körper und geht zu Boden."