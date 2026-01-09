"Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat": Riesiger Streit wegen einer Szene im Top-Spiel der Premier League

England-Legende Gary Neville, der als Co-Kommentator bei Sky UK die Partie verfolgte, bezeichnete Martinelli als "Idioten" und sagte dazu: "Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht. Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös."

Auch Roy Keane, wie Neville eine Ikone von Manchester United, gab seinen Senf dazu: "Das hat mir nicht gefallen. Ich finde dieses Verhalten absolut skandalös. Keine schönen Szenen. Hoffentlich entschuldigt sich Martinelli dafür."

Liverpools Dominik Szoboszlai sah die Szene so: "Ich habe gesehen, dass Conor sich das Knie verdreht hat. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber offensichtlich wollte er nicht zurück auf den Platz, um Zeit zu schinden. Er hatte einfach so starke Schmerzen, dass er nicht einmal mehr denken konnte, wo er hingefallen war, und Gabriel kam und schob ihn vom Platz." Ich verstehe, dass sie gewinnen wollen. Wir wollen auch gewinnen. Aber ich denke, die Gesundheit eines Spielers ist viel wichtiger als alles andere."