Am 21. Spieltag der Premier League endete die Siegesserie von Tabellenführer FC Arsenal mit einem 0:0 im Heimspiel gegen den FC Liverpool. In der Nachspielzeit kam es zwischen beiden Teams zu einem großen Zoff, der deutliche Worte nach sich zog.
"Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat": Riesiger Streit wegen einer Szene im Top-Spiel der Premier League
In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Reds-Profi Conor Bradley zu Fall und verdrehte sich offenbar das linke Knie. Der Nordire blieb sichtlich angeschlagen liegen und griff sich vor Schmerzen an das Knie. Für Empörung sorgte anschließend Arsenal Gabriel Martinelli, der das Spiel beschleunigen wollte und Bradley, der noch am Boden lag, unsanft Richtung Seitenlinie beförderte.
Im Anschluss an den Stoß kam es zu einer Rangelei. Schiedsrichter Anthony Taylor ahndete die Situation schließlich mit Gelb für Martinelli und Liverpools Ibrahima Konate.
Für Bradley war die Partie beendet: Der Verteidiger musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden und verbarg dabei sein Gesicht in den Händen. Joe Gomez ersetzte ihn anschließend.
- Getty Images Sport
Neville bezeichnet Martinelli als "Idioten"
England-Legende Gary Neville, der als Co-Kommentator bei Sky UK die Partie verfolgte, bezeichnete Martinelli als "Idioten" und sagte dazu: "Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht. Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös."
Auch Roy Keane, wie Neville eine Ikone von Manchester United, gab seinen Senf dazu: "Das hat mir nicht gefallen. Ich finde dieses Verhalten absolut skandalös. Keine schönen Szenen. Hoffentlich entschuldigt sich Martinelli dafür."
Liverpools Dominik Szoboszlai sah die Szene so: "Ich habe gesehen, dass Conor sich das Knie verdreht hat. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber offensichtlich wollte er nicht zurück auf den Platz, um Zeit zu schinden. Er hatte einfach so starke Schmerzen, dass er nicht einmal mehr denken konnte, wo er hingefallen war, und Gabriel kam und schob ihn vom Platz." Ich verstehe, dass sie gewinnen wollen. Wir wollen auch gewinnen. Aber ich denke, die Gesundheit eines Spielers ist viel wichtiger als alles andere."
- Getty Images Sport
Arne Slot: "Ich befürchte das Schlimmste"
Arsenals Trainer Mikel Arteta verteidigte Martinelli dagegen: "Wie ich Gabi kenne, hat er keinerlei böse Absichten. Ich weiß nicht, was mit Conor passiert ist, aber hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Aber ganz offensichtlich hat Gabi nicht die Absicht, ihm etwas Böses anzutun."
Artetas Pendant Arne Slot stellt sich allerdings auf eine lange Pause für seinen Spieler ein. "Ich befürchte das Schlimmste für Conor Bradley", sagte er.
Durch das Remis blieb der Vorsprung der Gunners vor Manchester City bei sechs Punkten. Liverpool liegt auf Platz vier, mit 14 Zählern Rückstand auf Arsenal.
Die Top-5 der Premier League
- 1.: FC Arsenal, 49 Punkte
- 2.: Manchester City, 43 Punkte
- 3.: Aston Villa, 43 Punkte
- 4.: FC Liverpool, 35 Punkte
- 5.: FC Brentford, 33 Punkte