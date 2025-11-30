Nach dem 3:1-Sieg des FC Barcelona im LaLiga-Spiel gegen Deportivo Alaves am Samstag sorgte eine ungewöhnliche Szene zwischen Trainer Hansi Flick und Offensivspieler Raphinha für Schlagzeilen.
Musste Raphinha Hansi Flick trösten? Ungewöhnliche Szene auf der Bank des FC Barcelona sorgt für Schlagzeilen
Video zeigt ungewöhnliche Szene zwischen Raphinha und Barca-Trainer Flick
Wie ein Video, das unter anderem Fabrizio Romano via Social Media verbreitete, zeigt, saß Flick im Anschluss an die Partie ziemlich niedergeschlagen wirkend auf der Bank. Raphinha redete dabei behutsam auf ihn ein und schien ihn aufbauen zu wollen, doch Flick schüttelte mehrfach mit dem Kopf und es wirkte, als sei er mit irgendetwas sehr unzufrieden.
Nachdem Raphinha dann wieder von dannen zog, blieb der deutsche Coach noch etwas auf der Bank sitzen und machte dabei einen sehr nachdenklichen, unglücklichen Eindruck.
Flick und Raphinha haben eine besondere Beziehung zueinander, der ehemalige Bundestrainer erwies sich als großer Förderer des brasilianischen Nationalspielers. Raphinha hatte sich während seiner ersten beiden Jahre in Barcelona noch schwer getan und galt vor Flicks Ankunft im Sommer 2024 als Verkaufskandidat. Unter dem 60-jährigen Deutschen startete er dann aber voll durch, ist bei Barca längst nicht mehr wegzudenken und hievte sich sogar in den Kreis der Anwärter auf den Gewinn des Ballons d'Or. Im Ranking des prestigeträchtigen Awards für die Saison 2024/25 landete er letztlich auf Platz fünf.
- AFP
Hinter Hansi Flick und Barcelona lag eine schwierige Woche
Laut Romano äußerte sich Flick später zu der Szene und erklärte: "Raphinha hat mir das Gleiche gesagt, was auch ich zuletzt meinte: Wir werden uns verbessern. Wir werden in den kommenden Spielen viel besser sein."
Die Reaktionen auf das Video seitens der Barca-Fans waren derweil größtenteils positiv. Der Tenor in den Kommentaren häufig: Flick bedeutet der Erfolg mit den Katalanen so viel, dass er jegliche Unterstützung verdient und nach einigen Rückschlägen in der bisherigen Saison keinesfalls zur Debatte stehen sollte.
Klar ist, dass hinter Flick eine kräftezehrende Woche liegen dürfte, nachdem Barca in der Champions League eine bittere und überraschend deutliche 0:3-Niederlage beim FC Chelsea einstecken musste. Dementsprechend dürfte der Druck vor der Pflichtaufgabe gegen Alaves sehr hoch gewesen sein, die dann auch noch denkbar ungünstig begann.
Barcelona gegen Alaves: Früher Rückstand und dann Zittern bis kurz vor Schluss
Denn nach einem Tor von Gäste-Akteur Pablo Ibanez lag Barcelona bereits nach 43 Sekunden mit 0:1 hinten. Fun Fact: Alaves ist nun das erste Team, das im bisherigen 21. Jahrhundert zweimal in der 1. Minute ein Tor gegen Barcelona erzielen konnte. Vor Ibanez war das im November 2023 auch Samu Aghehowa gelungen, der mittlerweile beim FC Porto spielt. Er hatte schon nach 18 Sekunden getroffen, auch damals konnte Barca das Match aber drehen und gewann dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski am Ende mit 2:1.
Diesmal sorgte Lamine Yamal auf Vorarbeit von Lewandowski in der 8. Minute für den schnellen Ausgleich, nach 26 Minuten und dem Tor von Dani Olmo hatten die Blaugrana das Spiel schon gedreht. Dennoch musste Flicks Elf bis zum Schluss um die wichtigen drei Punkte zittern, ehe wiederum Olmo in der Nachspielzeit die Entscheidung herbei führte und zum 3:1-Endstand traf.
- Getty Images Sport
Hansi Flick freut sich über Rückkehr von Raphinha beim FC Barcelona
"Ich bin glücklich über die drei Punkte, aber wir müssen viele Dinge verbessern", sagte Flick nach Abpfiff bei DAZN. "Beispielsweise müssen wir mehr aus unseren Torchancen machen. Wir hatten auch zu viele Ballverluste, auch hier müssen wir besser werden. Dieser Sieg heute war wichtig und gibt uns Selbstvertrauen."
Flick hob derweil hervor, wie wichtig es ist, Raphinha wieder zur Verfügung zu haben. Der Brasilianer war von Ende September bis Anfang November wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen und stand gegen Alaves erstmals wieder in der Startelf, bereitete das zwischenzeitliche 2:1 durch Olmo vor. "Er gibt uns viel Dynamik", fand Flick lobende Worte für Raphinha. "Wir haben ihn vermisst, er ist wichtig für uns. Wenn er ins Pressing geht, wissen alle anderen, dass sie das auch tun sollten. Es ist auch angesichts der anstehenden Spiele sehr wichtig, dass er zurück ist."
Durch den Heimerfolg ist Barcelona in LaLiga vorerst an Real Madrid vorbeigezogen und an die Tabellenspitze gesprungen. Die Königlichen können Platz eins mit einem Sieg bei Kellerkind Girona am Sonntagabend aber wieder zurückerobern und hätten dann weiterhin einen Punkt Vorsprung auf Barca.
Für Flick und Co. stehen derweil komplizierte Aufgaben an: In LaLiga geht es am Dienstag gegen den Tabellendritten Atletico Madrid, am Samstag steht ein Auswärtsspiel beim Fünften Betis Sevilla an. Drei Tage später folgt dann das Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, in dem unbedingt drei Punkte her müssen, um den Anschluss an die Top-8 in der CL-Ligaphase nicht zu verlieren.
FC Barcelona gegen Alaves: Die Zahlen zum Spiel
- FC Barcelona vs. Deportivo Alaves 3:1 (2:1)
- Tore: 0:1 Ibanez (1.), 1:1 Yamal (8.), 2:1, 3:1 Olmo (26., 90.+3)
- Aufstellung Barca: Joan Garcia - Eric Garcia (46. Kounde), Cubarsi (81. Christensen), Martin, Balde - Casado, Bernal (46. Rashford) - Yamal, Olmo, Raphinha (60. Pedri) - Lewandowski (60. Torres)