Musste Raphinha Hansi Flick trösten? Ungewöhnliche Szene auf der Bank des FC Barcelona sorgt für Schlagzeilen

"Ich bin glücklich über die drei Punkte, aber wir müssen viele Dinge verbessern", sagte Flick nach Abpfiff bei DAZN. "Beispielsweise müssen wir mehr aus unseren Torchancen machen. Wir hatten auch zu viele Ballverluste, auch hier müssen wir besser werden. Dieser Sieg heute war wichtig und gibt uns Selbstvertrauen."

Flick hob derweil hervor, wie wichtig es ist, Raphinha wieder zur Verfügung zu haben. Der Brasilianer war von Ende September bis Anfang November wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen und stand gegen Alaves erstmals wieder in der Startelf, bereitete das zwischenzeitliche 2:1 durch Olmo vor. "Er gibt uns viel Dynamik", fand Flick lobende Worte für Raphinha. "Wir haben ihn vermisst, er ist wichtig für uns. Wenn er ins Pressing geht, wissen alle anderen, dass sie das auch tun sollten. Es ist auch angesichts der anstehenden Spiele sehr wichtig, dass er zurück ist."

Durch den Heimerfolg ist Barcelona in LaLiga vorerst an Real Madrid vorbeigezogen und an die Tabellenspitze gesprungen. Die Königlichen können Platz eins mit einem Sieg bei Kellerkind Girona am Sonntagabend aber wieder zurückerobern und hätten dann weiterhin einen Punkt Vorsprung auf Barca.

Für Flick und Co. stehen derweil komplizierte Aufgaben an: In LaLiga geht es am Dienstag gegen den Tabellendritten Atletico Madrid, am Samstag steht ein Auswärtsspiel beim Fünften Betis Sevilla an. Drei Tage später folgt dann das Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, in dem unbedingt drei Punkte her müssen, um den Anschluss an die Top-8 in der CL-Ligaphase nicht zu verlieren.