Hartes Urteil für Hansi Flicks Barca: "Das konnte Barcelona vor 15 Jahren machen"

"Dieses 'outscoring teams', das konnte Barcelona vor 15 Jahren machen - mit Xavi, Iniesta, Messi und Neymar. Da ging das vielleicht. In der heutigen Zeit gibt es aber so viele gute Mannschaften", kritisierte Experte Dietmar Hamann bei Sky Austria. "Du kannst nicht immer ein Tor mehr schließen als der Gegner. Sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen sechs Tore kassiert (3:3 gegen Club Brügge, Anm. d. Red.). Das hätten wahrscheinlich zehn sein können. Das hat mit Fußball nichts zu tun."

Die Londoner gingen zunächst durch ein kurioses Eigentor von Jules Kounde in Führung. Den endgültigen Kipp-Punkt des Spiels markierte die Gelb-Rote Karte für Ronald Araujo in der 44. Minute. In Unterzahl zog Barcelona anschließend endgültig den Kürzeren: Estevao erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Chelsea, ehe Liam Delap in der 73. Minute mit dem 3:0 alles klarmachte.