Der FC Barcelona kassierte am Dienstag in der Champions League eine klare 0:3-Schlappe beim FC Chelsea. Anschließend geriet Trainer Hansi Flick erneut wegen der Spielweise seines Teams in die Kritik.
Hartes Urteil für Hansi Flicks Barca: "Das konnte Barcelona vor 15 Jahren machen"
"Dieses 'outscoring teams', das konnte Barcelona vor 15 Jahren machen - mit Xavi, Iniesta, Messi und Neymar. Da ging das vielleicht. In der heutigen Zeit gibt es aber so viele gute Mannschaften", kritisierte Experte Dietmar Hamann bei Sky Austria. "Du kannst nicht immer ein Tor mehr schließen als der Gegner. Sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen sechs Tore kassiert (3:3 gegen Club Brügge, Anm. d. Red.). Das hätten wahrscheinlich zehn sein können. Das hat mit Fußball nichts zu tun."
Die Londoner gingen zunächst durch ein kurioses Eigentor von Jules Kounde in Führung. Den endgültigen Kipp-Punkt des Spiels markierte die Gelb-Rote Karte für Ronald Araujo in der 44. Minute. In Unterzahl zog Barcelona anschließend endgültig den Kürzeren: Estevao erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Chelsea, ehe Liam Delap in der 73. Minute mit dem 3:0 alles klarmachte.
- AFP
Jan Age Fjörtoft: So gewinnt Barca die Champions League nicht
Jan Age Fjörtoft, ebenfalls Sky-Experte, analysierte: "Chelsea hat ohne Stürmer gespielt. Sie haben gewusst, dass sie diesen Raum vorne ausnutzen müssen. Du musst ja nicht Albert Einstein sein, um zu verstehen, wie du gegen Barcelona gewinnen kannst. Flick spielt ein System, bei dem er hofft, dass Yamal, Lewandowski und wie sie alle heißen Tore schießen. Wenn die das nicht schaffen, wird es schwierig. Kann er La Liga so gewinnen? Ja. Kann er die Champions League gewinnen? Nein!"
Die Katalanen haben in fünf Spielen der laufenden Champions-League-Saison zwar bereits zwölf Treffer erzielt, gleichzeitig aber auch schon zehn Gegentore hinnehmen müssen. Mehr Gegentore als Barcelona haben in dieser Phase nur fünf andere Teams kassiert - darunter auch Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (beide jeweils elf).
Kritik an Hansi Flicks riskanter Spielweise ist nicht neu
Flicks Spielweise steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Sevilla zu Saisonbeginn sagte Ex-Barca-Profi Gerard Lopez: "Es ist eine Sache, nach vorne zu drängen und das gut zu machen, wie er es schon oft getan hat, und eine andere, selbstmörderisch zu sein. Wenn kein Druck auf den Ball ausgeübt wird, muss die Viererkette ständig ihre Position korrigieren. (Flick) ist jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren hier, und wir müssen dieses Barca in Bezug auf seine Verteidigungsweise kritisch sehen. Es gab weder Intensität im Pressing noch das notwendige Timing."
Trotz der Pleite gegen Chelsea zeigt Flicks Spielweise insgesamt weiterhin Wirkung - zumindest in der Liga. Dort konnte Barcelona inzwischen auf nur noch einen Punkt an Tabellenführer Real Madrid heranrücken.
Am Samstag geht es für die Blaugrana in der Liga mit einem Heimspiel gegen Deportivo Alaves weiter.
FC Barcelona 2025/26 in Zahlen
- Pflichtspiele: 18
- Siege: 12
- Remis: 2
- Niederlagen: 4
- Tore: 48
- Gegentore: 25