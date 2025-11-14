Der ehemalige Premier-League-Stürmer Dwight Yorke sieht in Florian Wirtz' Rolle das vorherrschende Dilemma beim strauchelnden englischen Meister FC Liverpool.
"Liverpools Problem heißt Florian Wirtz": Premier-League-Legende rät Arne Slot zu einer anderen Aufstellung
Yorke, der von 1990 bis 2005 in England spielte und seine erfolgreichste Zeit beim Reds-Erzrivalen Manchester United erlebte, analysierte bei Snabbare die Situation in der Liverpooler Offensive mit den teuren Neuzugängen Wirtz (22 Jahre, 125 Millionen Euro Ablöse), Hugo Ekitike (23, 95 Millionen Euro) und Alexander Isak (26, 145 Millionen Euro). Bislang hat Trainer Arne Slot aufgrund von Verletzungen oder Formschwächen noch keine Formation gefunden, in der alle ihre Stärken einbringen können.
Für Yorke ist klar: Die beiden Stürmer Ekitike und Isak sollten gemeinsam ran dürfen. So, wie er selbst einst bei ManUnited mit Andy Cole ein brandgefährliches Duo bildete und die Red Devils unter anderem zum Triple-Gewinn 1999 schoss.
- Getty/GOAL
Yorke: Ekitike und Isak könnten ein gefährliches Duo abgeben
Yorke sagte bei Snabbare: "Isak könnte der Neuner sein und Ekitike vom Flügel kommen. Ekitike kann auf den Außenbahnen spielen. Aber man wird es erst wissen, wenn Slot gezwungen ist, es zu versuchen. (…)"
Sein Fazit: "Liverpools Problem heißt Florian Wirtz. Und in dem Fall bedeutet seine Ablöse ebenfalls ein Problem. Slot muss sich selbst und seinem Instinkt vertrauen, dass Ekitike und Isak gemeinsam Tore schießen können. Theoretisch sollten sie gemeinsam für die Gegner eine größere Bedrohung darstellen."
Bislang spielte in der Regel Isak oder Ekitike im Liverpooler Sturmzentrum. Für Wirtz, der nach 16 Einsätzen auf drei Assists kommt und noch auf sein erstes Tor wartet, ist Slot noch auf der Suche nach der richtigen Position. Zuletzt pendelte der deutsche Nationalspieler zwischen offensivem Mittelfeld und der linken Außenbahn.
Yorke: "Ich war auch der teure Neuzugang"
Yorke kam einst für umgerechnet knapp 20 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa nach Manchester. Er zog Parallelen zur heutigen Situation in Liverpool: "Ich war auch der teure Neuzugang, aber das hat mir gar nichts garantiert. Ich musste da rausgehen und beweisen, was ich draufhatte. (…) Liverpools Spieler müssen auch selbst Lösungen finden."
Lösungen braucht Liverpool in der Tat. Nach einem starken Saisonstart häuften sich zuletzt die schwachen Leistungen und Niederlagen. In der Premier League ist der Titelverteidiger auf den achten Platz abgerutscht und hat acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal angehäuft.
Vor allem an Wirtz' Leistungen gibt es immer wieder Kritik. Unter anderem sagte Yorkes ehemaliger Mitspieler Gary Neville nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Manchester City: "Wirtz ist ein Problem. Nennen wir es einfach beim Namen. Ich finde, er hat heute wie ein kleiner Junge ausgesehen. Das kann nicht sein. Wir haben uns seit einigen Monaten vorsichtig um ihn herumbewegt, weil er jung ist und in ein neues Land kommt, aber er hat über 100 Millionen Pfund gekostet, da muss man sich bald behaupten."
Der englische Ex-Nationalspieler fügte hinzu: "Er wurde auf dem Spielfeld herumgeschubst und konnte auch qualitativ nicht überzeugen. Das ist wirklich besorgniserregend."
Die Leistungsdaten von Wirtz, Ekitike und Isak in dieser Saison:
- Florian Wirtz: 16 Spiele, 0 Tore, 3 Assists
- Hugo Ekitike: 16 Spiele, 6 Tore, 1 Assist
- Alexander Isak: 8 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage