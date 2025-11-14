"Liverpools Problem heißt Florian Wirtz": Premier-League-Legende rät Arne Slot zu einer anderen Aufstellung

Yorke kam einst für umgerechnet knapp 20 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa nach Manchester. Er zog Parallelen zur heutigen Situation in Liverpool: "Ich war auch der teure Neuzugang, aber das hat mir gar nichts garantiert. Ich musste da rausgehen und beweisen, was ich draufhatte. (…) Liverpools Spieler müssen auch selbst Lösungen finden."

Lösungen braucht Liverpool in der Tat. Nach einem starken Saisonstart häuften sich zuletzt die schwachen Leistungen und Niederlagen. In der Premier League ist der Titelverteidiger auf den achten Platz abgerutscht und hat acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal angehäuft.

Vor allem an Wirtz' Leistungen gibt es immer wieder Kritik. Unter anderem sagte Yorkes ehemaliger Mitspieler Gary Neville nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Manchester City: "Wirtz ist ein Problem. Nennen wir es einfach beim Namen. Ich finde, er hat heute wie ein kleiner Junge ausgesehen. Das kann nicht sein. Wir haben uns seit einigen Monaten vorsichtig um ihn herumbewegt, weil er jung ist und in ein neues Land kommt, aber er hat über 100 Millionen Pfund gekostet, da muss man sich bald behaupten."

Der englische Ex-Nationalspieler fügte hinzu: "Er wurde auf dem Spielfeld herumgeschubst und konnte auch qualitativ nicht überzeugen. Das ist wirklich besorgniserregend."