Nach den kritischen Stimmen der vergangenen Tage hat Neymar auf dem Platz die passende Antwort geliefert. Am vierten Spieltag der brasilianischen Serie A setzte sich der FC Santos mit 2:1 (1:1) gegen Vasco da Gama aus Rio de Janeiro durch - beide Treffer erzielte der 34-Jährige selbst. Für den Angreifer war es der erste Ligaeinsatz seit seiner Knie-OP im Dezember. Gleichzeitig reagierte er damit auf das bittere Aus in der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo in der Vorwoche.
"Letzte Woche hieß es noch, ich sei der schlechteste Spieler der Welt": Neymar erzielt Doppelpack und sorgt mit besonderer Geste für Vinicius Junior für Aufsehen
Am Sonntag zuvor hatte Santos überraschend mit 1:2 gegen den Zweitligisten Gremio Novorizontino verloren, woraufhin sich die Kritik an Neymar deutlich verstärkte. Auch seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer wurden in den Medien eher skeptisch bewertet.
Nach dem Spiel gegen Vasco fand der Offensivspieler klare Worte: "Letzte Woche hieß es noch, ich sei der schlechteste Spieler der Welt. Heute habe ich zwei Tore geschossen, und das ist es, was zählt", sagte Neymar bei SporTV. "So ist Fußball. Heute giltst du als nutzlos oder bist im Ruhestand, morgen heißt es plötzlich, du müsstest zur Weltmeisterschaft."
Neymar nun mit 28 Torbeteiligungen für Santos
Sein bislang letzter Einsatz für die brasilianische Nationalmannschaft datiert aus dem Jahr 2023. Seit seiner Rückkehr von Al-Hilal zu Santos im Januar 2025 betonte er jedoch immer wieder, die WM als großes Ziel vor Augen zu haben.
Nationaltrainer Carlo Ancelotti, dessen Vertragsverlängerung bevorsteht, ließ zuletzt offen, ob Neymar berücksichtigt wird. Der 66-Jährige stellte klar, dass eine Nominierung nur bei vollständiger Fitness infrage komme.
Neymar selbst zeigt sich kämpferisch: "Ich gebe alles und arbeite hart daran, in Bestform zu kommen", erklärte er. "Das war mein drittes Spiel in diesem Jahr und erst mein zweites über die volle Distanz von 90 Minuten. Ich hatte am Ende leichte Krämpfe, aber das gehört eben dazu."
Seit seiner Rückkehr nach Brasilien stehen für den früheren Profi von Barcelona und Paris Saint-Germain 13 Tore sowie 15 Assists in 31 Partien für Santos zu Buche.
Neymar spricht von möglichem Karriereende im Dezember
Sein Führungstor zum 1:0 feierte Neymar mit einem Tanz an der Eckfahne - eine Geste, die an Vinicius Junior von Real Madrid erinnerte. Später bestätigte er den Hintergrund dieser Aktion: "Der Tanz war für Vinicius. Als er in Portugal sein Tor schoss und mit Beleidigungen und Rassismus konfrontiert wurde, sagte ich zu ihm: 'Wenn du ein Tor schießt, feiere es auf die gleiche Weise, denn wenn ich ein Tor schieße, werde ich genau dasselbe tun.'"
Neymar sorgte zuletzt schon für Schlagzeilen, weil er einen Paukenschlag für das Jahresende angedeutet hatte. Im Interview mit Caze TV äußerte er sich offen über ein mögliches Ende seiner Karriere.
"Ich weiß nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag", sagte der 34-jährige Offensivspieler.
Neymar hatte zum Ablauf des vergangenen Jahres seinen Vertrag bei Santos um ein weiteres Jahr verlängert. Dieser läuft nun am 31. Dezember 2026 aus - und möglicherweise hängt der Brasilianer seine Fußballschuhe dann bereits an den Nagel.
Neymar: Seine bisherigen großen Turniere mit Brasilien
- Copa America 2011: Aus im Viertelfinale gegen Paraguay (zwei Tore)
- Olympia 2012: Platz zwei (drei Tore)
- WM 2014: Platz 4 (vier Tore)
- Copa America 2015: Aus im Viertelfinale gegen Paraguay (ein Tor)
- Olympia 2016: Olympiasieger (vier Tore)
- WM 2018: Aus im Viertelfinale gegen Belgien (zwei Tore)
- Copa America 2021: Platz zwei (zwei Tore)
- WM 2022: Aus im Viertelfinale gegen Kroatien (zwei Tore)