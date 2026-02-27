"Letzte Woche hieß es noch, ich sei der schlechteste Spieler der Welt": Neymar erzielt Doppelpack und sorgt mit besonderer Geste für Vinicius Junior für Aufsehen

Sein Führungstor zum 1:0 feierte Neymar mit einem Tanz an der Eckfahne - eine Geste, die an Vinicius Junior von Real Madrid erinnerte. Später bestätigte er den Hintergrund dieser Aktion: "Der Tanz war für Vinicius. Als er in Portugal sein Tor schoss und mit Beleidigungen und Rassismus konfrontiert wurde, sagte ich zu ihm: 'Wenn du ein Tor schießt, feiere es auf die gleiche Weise, denn wenn ich ein Tor schieße, werde ich genau dasselbe tun.'"

Neymar sorgte zuletzt schon für Schlagzeilen, weil er einen Paukenschlag für das Jahresende angedeutet hatte. Im Interview mit Caze TV äußerte er sich offen über ein mögliches Ende seiner Karriere.

"Ich weiß nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag", sagte der 34-jährige Offensivspieler.

Neymar hatte zum Ablauf des vergangenen Jahres seinen Vertrag bei Santos um ein weiteres Jahr verlängert. Dieser läuft nun am 31. Dezember 2026 aus - und möglicherweise hängt der Brasilianer seine Fußballschuhe dann bereits an den Nagel.