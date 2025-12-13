Nationalspieler Leroy Sane findet sich bei Galatasaray Istanbul immer besser zurecht. Der Flügelspieler hat nach seinem Treffer und Super-Solo in der Vorwoche gegen Samsunspor auch im Süper-Lig-Spiel gegen Antalyaspor am Samstagabend geglänzt.
Leroy Sane ist wieder der Dosenöffner! Ex-Bayern-Star glänzt für Galatasaray auch gegen Antalyaspor
Yunus Akgün bekam den Ball in der siebten Minuten nach einem erfolgreichen Pressing rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zugespielt. Der Angreifer dribbelte kurz und nahm in der Überzahlsituation Sane mit, der auf dem rechten Flügel lauerte. Der Linksfuß zog mit einem Kontakt in die Mitte, ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und verwandelt flach in die lange Ecke zur 1:0-Führung.
Schon in der Vorwoche hatte Sane gegen Samsunspor seine Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht. Ebenfalls war es ein Flachschuss in die lange Ecke, mit dem der Flügelspieler in der achten Minute die frühe Führung für den Spitzenreiter besorgte. Eine knappe halbe Stunde später setzte er in der eigenen Hälfte zum Solo an und dribbelte bis an den gegnerischen Strafraum, wo er mit einem cleveren Zuspiel Mittelstürmer Victor Osimhen bediente, der zum 2:0 traf.
Trotz der vermeintlichen Vorentscheidung glich Samsunspor in der 88. Minute noch aus, bevor Osimhen per Fallrückzieher den umjubelten 3:2-Sieg bescherte.
Gegen Antalyaspor war nun Roland Sallai mit seinem Treffer für die 2:0-Führung in der elften Spielminute zuständig. Nach der Pause legte in der 56. Osimhen zum 3:0 nach.
Zurück im Nationalteam: Sane schafft den Turnaround bei Galatasaray
Unter der Woche hatte das türkische Spitzenteam in der Champions League in Monaco mit 0:1 verloren. In der heimischen Süper Lig grüßt Gala allerdings von der Tabellenspitze. Das liegt auch an Sane, der in der dritten Ligapartie in Folge einen eigenen Treffer bejubeln konnte. Auch schon Anfang Dezember hatte er im Derby gegen Fenerbahce genetzt. In 16 Spielen steht der ehemalige Bayern-Spieler nun bei sechs Toren.
Im Sommer hatte er den deutschen Rekordmeister in Richtung Türkei ablösefrei verlassen. Der Start lief jedoch nicht immer optimal, in der Königsklasse musste er beispielsweise in der Begegnung gegen den FC Liverpool (1:0) für 90 Minuten auf der Bank bleiben. Im Derby gegen Besiktas durfte er kurz darauf auch erst spät aufs Spielfeld. In der Nationalmannschaft verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann zweimal in Folge auf ihn.
Auch dank seines Turnarounds kehrte Sane mittlerweile in das DFB-Team zurück und hat sich auch im Verein unter Trainer Okan Buruk nicht nur zu einem Stammspieler, sondern zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt.
Leroy Sane: Meilensteine seiner bisherigen Zeit bei Galatasaray
- 8. August: Debüt beim 3:0 bei Gaziantep FK
- 24. August: Tor und Assist beim 4:0 bei Kayserispor
- 30. September: 90 Minuten auf der Bank beim 1:0 gegen Liverpool
- 4. Oktober: Beim 1:1 gegen Besiktas erst vier Minuten vor Schluss eingewechselt
- 18. Oktober: Doppelpack beim 2:1 bei Basaksehir
- 1. Dezember: Tor beim 1:1 im Derby bei Fenerbahce
- 5. Dezember: Tor und Assist beim 3:2 gegen Samsunspor