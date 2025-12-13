Leroy Sane ist wieder der Dosenöffner! Ex-Bayern-Star glänzt für Galatasaray auch gegen Antalyaspor

Yunus Akgün bekam den Ball in der siebten Minuten nach einem erfolgreichen Pressing rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zugespielt. Der Angreifer dribbelte kurz und nahm in der Überzahlsituation Sane mit, der auf dem rechten Flügel lauerte. Der Linksfuß zog mit einem Kontakt in die Mitte, ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und verwandelt flach in die lange Ecke zur 1:0-Führung.

Schon in der Vorwoche hatte Sane gegen Samsunspor seine Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht. Ebenfalls war es ein Flachschuss in die lange Ecke, mit dem der Flügelspieler in der achten Minute die frühe Führung für den Spitzenreiter besorgte. Eine knappe halbe Stunde später setzte er in der eigenen Hälfte zum Solo an und dribbelte bis an den gegnerischen Strafraum, wo er mit einem cleveren Zuspiel Mittelstürmer Victor Osimhen bediente, der zum 2:0 traf.

Trotz der vermeintlichen Vorentscheidung glich Samsunspor in der 88. Minute noch aus, bevor Osimhen per Fallrückzieher den umjubelten 3:2-Sieg bescherte.

Gegen Antalyaspor war nun Roland Sallai mit seinem Treffer für die 2:0-Führung in der elften Spielminute zuständig. Nach der Pause legte in der 56. Osimhen zum 3:0 nach.