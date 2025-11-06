Julian Nagelsmann holt Leroy Sane zurück in die DFB-Elf: So begründet der Bundestrainer die Nominierung des Galatasaray-Stars

Zuletzt zeigte sich Sane aber verbessert und sprach offen über eine Rückkehr ins DFB-Team. "Ich hatte mit Julian einen sehr guten Austausch, auch jetzt nach dem letzten Lehrgang. Wir kennen uns sehr gut, waren da generell schon über die ganzen Jahre immer sehr offen und direkt, und wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen", sagte er im Interview mit dem kicker. Nagelsmann wolle er "mit Leistung dieses Vertrauen zurückgeben".

Außerdem betonte er, dass er sich in der Türkei nicht im Nachteil sehen würde. "Ich glaube nicht, dass die Qualität der Ligen da eine große Rolle spielt", sagte Sane und zog unter anderem Cristiano Ronaldo als Beispiel heran: "In Portugals Nationalmannschaft sind Spieler dabei, die in Saudi-Arabien spielen. Und sie sind immer noch genauso gut wie früher."

Nun lebt der Traum von einer WM-Teilnahme in den USA, Kanada und Mexiko für Sane wieder mehr denn je. Eine Kader-Berufung für die Endrunde sei sein "großes Ziel", stellte der langjährige Spieler des FC Bayern München klar: "Ich werde alles dafür tun, meine Leistungen abrufen und zeigen, dass Julian Nagelsmann mich mitnehmen muss."

Sane gestand außerdem, dass er sich dahingehend aber noch deutlich steigern müsse. "Da kann und wird auf jeden Fall noch mehr von mir kommen. Ich musste mich die ersten Spiele erstmal eingewöhnen", sagte Sane und fügte an: "Es hat am Anfang noch nicht alles so gut geklappt, aber mit den letzten Spielen bin ich sehr zufrieden. Langsam kommt alles ins Rollen."