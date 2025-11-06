Für die zwei verbliebenen Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Leroy Sane zurück in den DFB-Kader geholt. Es ist das erste Mal seit dessen Wechsel zu Galatasaray Istanbul im Sommer.
Julian Nagelsmann holt Leroy Sane zurück in die DFB-Elf: So begründet der Bundestrainer die Nominierung des Galatasaray-Stars
Nagelsmann: Sane hat sich die Nominierung "erarbeitet"
Der Flügelspieler habe sich die Nominierung "mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", erklärte Nagelsmann bei der Kader-Verkündung am Donnerstag. Nach 14 Pflichtspielen für Gala steht Sane aktuell bei jeweils drei Toren und Assists.
Nagelsmann hatte Sanes Fehlen bei den Lehrgängen im September und Oktober damit begründet, dass dieser nach dessen Wechsel in die verhältnismäßig schwächere Süper Lig "mehr auffallen" müsse als noch in der Bundesliga. Der 29-Jährige legte allerdings einen holprigen Start in der Türkei hin und schaffte es zwischenzeitlich sogar nicht einmal mehr in die Startelf des Topklubs aus Istanbul.
Sane gibt sich selbstkritisch
Zuletzt zeigte sich Sane aber verbessert und sprach offen über eine Rückkehr ins DFB-Team. "Ich hatte mit Julian einen sehr guten Austausch, auch jetzt nach dem letzten Lehrgang. Wir kennen uns sehr gut, waren da generell schon über die ganzen Jahre immer sehr offen und direkt, und wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen", sagte er im Interview mit dem kicker. Nagelsmann wolle er "mit Leistung dieses Vertrauen zurückgeben".
Außerdem betonte er, dass er sich in der Türkei nicht im Nachteil sehen würde. "Ich glaube nicht, dass die Qualität der Ligen da eine große Rolle spielt", sagte Sane und zog unter anderem Cristiano Ronaldo als Beispiel heran: "In Portugals Nationalmannschaft sind Spieler dabei, die in Saudi-Arabien spielen. Und sie sind immer noch genauso gut wie früher."
Nun lebt der Traum von einer WM-Teilnahme in den USA, Kanada und Mexiko für Sane wieder mehr denn je. Eine Kader-Berufung für die Endrunde sei sein "großes Ziel", stellte der langjährige Spieler des FC Bayern München klar: "Ich werde alles dafür tun, meine Leistungen abrufen und zeigen, dass Julian Nagelsmann mich mitnehmen muss."
Sane gestand außerdem, dass er sich dahingehend aber noch deutlich steigern müsse. "Da kann und wird auf jeden Fall noch mehr von mir kommen. Ich musste mich die ersten Spiele erstmal eingewöhnen", sagte Sane und fügte an: "Es hat am Anfang noch nicht alles so gut geklappt, aber mit den letzten Spielen bin ich sehr zufrieden. Langsam kommt alles ins Rollen."
Nagelsmann lässt unter anderem Maximilian Beier und Deniz Undav zu Hause
Neben Sane kehrt auch Malick Thiaw in das deutsche Aufgebot zurück. Der Verteidiger von Newcastle United sei "auf Anhieb eine der Stützen" geworden, lobte Nagelsmann. Zudem darf sich Youngster Said El Mala vom 1. FC Köln über seine erstmalige Nominierung freuen.
Indes wurden in Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller, Maximilian Beier und Deniz Undav gleich mehrere gestandene Bundesliga-Spieler nicht von Nagelsmann berücksichtigt.
Leroy Sane: Seine Statistiken in der deutschen Nationalmannschaft
- Einsätze: 70
- Tore: 14
- Assists: 8
- Gelbe Karten: 3
- Rote Karten: 1