Leroy Sane hat Galatasaray im Süper-Lig-Spiel gegen Samsunspor am Freitagabend mit einer ganz starken ersten Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht.
Inklusive Super-Solo! Leroy Sane bringt Galatasaray mit Tor und Assist auf die Siegerstraße
Galatasaray vs. Samsunspor: Leroy Sane trifft und assistiert sehenswert
Zunächst traf Sane im Duell des Spitzenreiters mit dem vom deutschen Coach Thomas Reis trainierten Tabellenfünften in der 8. Minute zur frühen Führung. Dabei drang der ehemalige Bayern-Star nach schönem Zusammenspiel mit Mittelfeldmann Lucas Torreira in den Strafraum ein und schloss eiskalt per Flachschuss ins lange Eck ab.
Nach knapp einer halben Stunde setzte Sane dann aus der eigenen Hälfte zum Solo an, schüttelte seinen Gegenspieler unnachahmlich ab und stürmte bis zum gegnerischen Sechzehner. Dort angekommen bediente er mit einem klugen Zuspiel den einstartenden Mittelstürmer Victor Osimhen, der aus kurzer Distanz cool zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.
Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Anthony Musaba für Samsunspor auf 1:2. Nach Emre Kilins Ausgleich in der 88. Minute, netzte Osimhen in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Abend und besorgte damit den Sieg der Gastgeber: Ein besonders sehenswerter Treffer, denn der Nigerianer traf akrobatisch per Fallrückzieher.
- Getty
Leroy Sane arbeitete sich zurück ins DFB-Team
Für Sane waren es die nächsten großen Auftritte, nachdem der deutsche Nationalspieler am Montag im Istanbul-Derby bei Erzrivale Fenerbahce Galatasarays Führungstor erzielt hatte. Beinahe hätte Sanes Treffer zum Sieg gereicht, in der Nachspielzeit gelang Fener durch Jhon Duran dann aber doch noch der Ausgleich.
Sane war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern München zum türkischen Meister gewechselt. Der Start bei Galatasaray verlief zunächst kompliziert, inklusive 90-minütigem Bankplatz beim 1:0-Champions-League-Highlight-Sieg gegen den FC Liverpool Ende September und einem nur sehr kurzen Einsatz im Derby gegen Besiktas (1:1) einige Tage später. Zudem war Sane für die WM-Qualifikationsspiele im September und Oktober zweimal in Folge von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden.
Mittlerweile ist Sane zurück beim DFB-Team, überzeugte bei den Länderspielen im November und auch im Verein läuft es mittlerweile besser. Sane ist absolut gesetzt im Team von Trainer Okan Buruk und zeigt sich auch mehr und mehr effektiv. Bis dato steht der 29-Jährige in 19 Einsätzen für Galatasaray bei fünf Toren und vier Assists.
Leroy Sane: Meilensteine seiner bisherigen Zeit bei Galatasaray
- 8. August: Debüt beim 3:0 bei Gaziantep FK
- 24. August: Tor und Assist beim 4:0 bei Kayserispor
- 30. September: 90 Minuten auf der Bank beim 1:0 gegen Liverpool
- 4. Oktober: Beim 1:1 gegen Besiktas erst vier Minuten vor Schluss eingewechselt
- 18. Oktober: Doppelpack beim 2:1 bei Basaksehir
- 1. Dezember: Tor beim 1:1 im Derby bei Fenerbahce