Inklusive Super-Solo! Leroy Sane bringt Galatasaray mit Tor und Assist auf die Siegerstraße

Zunächst traf Sane im Duell des Spitzenreiters mit dem vom deutschen Coach Thomas Reis trainierten Tabellenfünften in der 8. Minute zur frühen Führung. Dabei drang der ehemalige Bayern-Star nach schönem Zusammenspiel mit Mittelfeldmann Lucas Torreira in den Strafraum ein und schloss eiskalt per Flachschuss ins lange Eck ab.

Nach knapp einer halben Stunde setzte Sane dann aus der eigenen Hälfte zum Solo an, schüttelte seinen Gegenspieler unnachahmlich ab und stürmte bis zum gegnerischen Sechzehner. Dort angekommen bediente er mit einem klugen Zuspiel den einstartenden Mittelstürmer Victor Osimhen, der aus kurzer Distanz cool zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.

Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Anthony Musaba für Samsunspor auf 1:2. Nach Emre Kilins Ausgleich in der 88. Minute, netzte Osimhen in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Abend und besorgte damit den Sieg der Gastgeber: Ein besonders sehenswerter Treffer, denn der Nigerianer traf akrobatisch per Fallrückzieher.