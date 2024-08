Leon Goretzka, Youssoufa Moukoko und Co.: Diese Stars hoffen noch auf einen Last-Minute-Transfer

Das Sommer-Transferfenster 2024 verlief bisher eher ruhig. Doch die letzten Tage versprechen noch einmal viel Spannung.

Der Sport-Sommer ist dank der EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris wie im Flug vergangen. In wenigen Tagen schließt das Transferfenster bereits: am Freitag, den 30. August - in Deutschland um exakt 20 Uhr.

Bislang durften wir nur sehr wenige Hammer-Transfers bestaunen. Der bislang teuerste Transfer ist der von Julián Álvarez, der für 75 Millionen Euro von Manchester City zu Atlético Madrid ging.

Da es bislang bei vielen Klubs ruhig blieb gibt es eine lange Liste von Spielern, die noch auf einen Abgang von ihrem Verein hoffen. Auch beim FC Bayern München und Borussia Dortmund könnte noch der ein oder andere Star auf den letzten Drücker gehen.