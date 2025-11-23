Kuriose Verwechslung bei Gedenken an Diogo Jota und dessen Bruder: Real Madrid entschuldigt sich

In einem Video wurde auf der Generalversammlung mehreren im Jahr 2025 verstorbenen Persönlichkeiten gedacht. Real integrierte darin auch den ehemaligen Liverpool-Profi Diogo Jota, der im Juli bei einem tragischen Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder Andre Silva ums Leben gekommen war.

An der entsprechenden Stelle zeigte Real neben einem Bild Jotas allerdings nicht dessen Bruder, der ebenfalls Profi war und zuletzt für den portugiesischen Zweitligisten FC Penafiel spielte. Die Madrilenen verwechselten ihn in dem Gedenkvideo mit Namensvetter Andre Silva, der früher unter anderem in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Werder Bremen aktiv war. Seit Sommer spielt der 30-jährige Stürmer für Reals LaLiga-Konkurrent FC Elche, der am Sonntagabend auf die Königlichen trifft.