Real Madrid ist auf seiner Generalversammlung am Sonntag eine kuriose Verwechslung unterlaufen. Die Königlichen entschuldigten sich rasch für den Fauxpas.
Kuriose Verwechslung bei Gedenken an Diogo Jota und dessen Bruder: Real Madrid entschuldigt sich
- Getty Images Sport
Real Madrid zeigte versehentlich Bild von Ex-Bundesligastürmer Andre Silva
In einem Video wurde auf der Generalversammlung mehreren im Jahr 2025 verstorbenen Persönlichkeiten gedacht. Real integrierte darin auch den ehemaligen Liverpool-Profi Diogo Jota, der im Juli bei einem tragischen Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder Andre Silva ums Leben gekommen war.
An der entsprechenden Stelle zeigte Real neben einem Bild Jotas allerdings nicht dessen Bruder, der ebenfalls Profi war und zuletzt für den portugiesischen Zweitligisten FC Penafiel spielte. Die Madrilenen verwechselten ihn in dem Gedenkvideo mit Namensvetter Andre Silva, der früher unter anderem in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Werder Bremen aktiv war. Seit Sommer spielt der 30-jährige Stürmer für Reals LaLiga-Konkurrent FC Elche, der am Sonntagabend auf die Königlichen trifft.
Peinlicher Fauxpas von Real Madrid: Florentino Perez entschuldigt sich persönlich
"Real Madrid entschuldigt sich beim FC Elche und seinem Spieler Andre Silva, dessen Bild fälschlicherweise in einem Nachrufvideo zu Ehren von Andre Silva, Bruder von Liverpool-Spieler Diogo Jota, verwendet zu haben. Wir bereuen diesen Vorfall", heißt es in einem Statement, das Real am Sonntagmittag via X verbreitete.
Reals Präsident Florentino Perez nahm derweil während der Generalversammlung auch persönlich Stellung: "Ein menschlicher Fehler, für den ich mich von Herzen entschuldigen möchte", sagte er.
Im Vorfeld des Champions-League-Spiels beim FC Liverpool (0:1) Anfang November hatte Trent Alexander-Arnold, der im Sommer von den Reds nach Madrid gewechselt war, seinem früheren Mitspieler in einer emotionalen Botschaft gedacht. Gemeinsam mit Reals Trainer Xabi Alonso, Klublegende Emilio Butragueno und Teamkollege Dean Huijsen besuchte Alexander-Arnold zudem die Gedenkstätte für Jota und dessen Bruder.
- Getty Images Sport
Diogo Jotas Statistiken beim FC Liverpool
- Einsätze: 182
- Tore: 65
- Assists: 26
- Titel: Englischer Meister 2025, FA-Cup-Sieger 2022, Ligapokalsieger 2022 und 2024