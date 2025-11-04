Emotionale Rückkehr nach Liverpool: Trent Alexander-Arnold von Real Madrid gedenkt Diogo Jota mit besonderer Geste

Der englische Außenverteidiger, der im Sommer zu den Blancos gewechselt war, legte an der Gedenkstätte für Jota und dessen Bruder Andre einen Blumenkranz nieder, hinterließ eine handgeschriebene Botschaft und platzierte einen roten PlayStation-4-Controller - eine liebevolle Anspielung auf Jotas Leidenschaft für Gaming.

In seiner Botschaft schrieb Alexander-Arnold: "Mein Kumpel Diogo, wir vermissen dich so sehr, aber wir lieben dich immer noch. Die Erinnerung an dich und Andre wird immer weiterleben. Ich lächle jedes Mal, wenn ich an dich denke, und werde mich immer an die schönen Zeiten erinnern, die wir gemeinsam hatten. Ich vermisse dich, Kumpel, jeden Tag. Für immer 20. YNWA. In Liebe, Trent und Familie."

Begleitet wurde der 26-Jährige von Real-Trainer Xabi Alonso, Dean Huijsen und Vereinslegende Emilio Butragueno, die ebenfalls Blumen niederlegten. Die emotionale Geste stieß bei den Liverpool-Fans in den sozialen Medien auf große Zustimmung.