Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Liverpool kehrte Trent Alexander-Arnold emotional nach Anfield zurück, um seinen verstorbenen Ex-Teamkollegen Diogo Jota auf bewegende Weise zu ehren.
Emotionale Rückkehr nach Liverpool: Trent Alexander-Arnold von Real Madrid gedenkt Diogo Jota mit besonderer Geste
- Getty Images Sport
WAS IST PASSIERT?
Der englische Außenverteidiger, der im Sommer zu den Blancos gewechselt war, legte an der Gedenkstätte für Jota und dessen Bruder Andre einen Blumenkranz nieder, hinterließ eine handgeschriebene Botschaft und platzierte einen roten PlayStation-4-Controller - eine liebevolle Anspielung auf Jotas Leidenschaft für Gaming.
In seiner Botschaft schrieb Alexander-Arnold: "Mein Kumpel Diogo, wir vermissen dich so sehr, aber wir lieben dich immer noch. Die Erinnerung an dich und Andre wird immer weiterleben. Ich lächle jedes Mal, wenn ich an dich denke, und werde mich immer an die schönen Zeiten erinnern, die wir gemeinsam hatten. Ich vermisse dich, Kumpel, jeden Tag. Für immer 20. YNWA. In Liebe, Trent und Familie."
Begleitet wurde der 26-Jährige von Real-Trainer Xabi Alonso, Dean Huijsen und Vereinslegende Emilio Butragueno, die ebenfalls Blumen niederlegten. Die emotionale Geste stieß bei den Liverpool-Fans in den sozialen Medien auf große Zustimmung.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Die Ehrung von Diogo Jota und seinem Bruder Andre erfolgte nur wenige Monate nach deren tragischem Tod am 3. Juli bei einem Autounfall in Nordspanien. Ihr Fahrzeug war nahe Cernadilla von der Autobahn A-52 abgekommen, wodurch zwei beliebte Persönlichkeiten des portugiesischen Fußballs ihr Leben verloren. Der Schock über den Verlust traf die Sportwelt schwer, insbesondere Liverpool, wo Jota zu einem festen Bestandteil des Teams geworden war.
Kurz nach Jotas Tod veröffentlichte Trent Alexander-Arnold eine bewegende Botschaft in den sozialen Medien: "Es ist so schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn dein Kopf und dein Herz sich schwer damit tun, zu akzeptieren, dass jemand, der dir so viel bedeutet, nicht mehr da ist. Diogo, deine Familie war deine Welt. Sie war alles für dich. Für Rute (Jotas Ehefrau, d. Red.), seine Kinder und seine Eltern sind unsere Herzen gebrochen. Und für Andre ebenfalls. Brüder und beste Freunde. Wenn der Schmerz etwas nachlässt, möchte ich mich mit einem breiten Lächeln an Diogo erinnern. So viele Lacher und glückliche Momente. Er war ein großartiger Teamkollege und ein wahrer Freund. Für immer die Nummer 20. Ruhe in Frieden, Diogo."
WUSSTEST DU?
Liverpool ehrte Jota, indem der Klub seine Trikotnummer 20 offiziell zurückzog, um sein Vermächtnis im Verein zu bewahren. Jota, auch bekannt als "Silent Assassin", galt als einer der effizientesten Stürmer der Premier League. Bekannt für seine Gelassenheit, Arbeitsmoral und sein Gespür für entscheidende Tore, absolvierte er während seiner fünf Jahre in Anfield über 140 Spiele und feierte Erfolge wie den Gewinn von Premier League, FA Cup, zwei Ligapokalen und dem Community Shield.
Alexander-Arnolds Rückkehr nach Liverpool hatte eine besondere emotionale Bedeutung: Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Real Madrid besuchte der Rechtsverteidiger wieder Anfield. Im Juli hatte er den Klub nach über einem Jahrzehnt beim Jugendverein für zehn Millionen Euro Ablöse verlassen.
- Getty
WIE GEHT ES WEITER?
Am Dienstagabend kommt es in der Champions League nun zum emotionalen Wiedersehen. Ein Startelfeinsatz Alexander-Arnolds ist jedoch unwahrscheinlich, da sich der Rechtsverteidiger noch von einer Oberschenkelverletzung erholt, die ihn fast sieben Wochen außer Gefecht setzte.