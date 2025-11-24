Der FC Barcelona wird in der bisherigen Saison immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt, wobei auch Linksverteidiger Alejandro Balde davon bislang nicht verschont blieb. Wie nun herauskommt, hätte dessen Verletzung aber verhindert werden können, denn der Grund mutet mehr als kurios an.
Kuriose Verletzung! Star des FC Barcelona fällt fünf Spiele lang aus, weil er ein Fitnessgerät falsch benutzte
Fitnessgerät schuld an Balde-Verletzung?
Zum Hintergrund: Der 22-Jährige verpasste Anfang September die LaLiga-Spiele gegen Valencia, Getafe, Real Oviedo und Real Sociedad sowie den Champions-League-Auftakt gegen Newcastle United, nachdem er sich in einer Trainingseinheit während der Länderspielpause, in der er nicht für Spanien nominiert war, eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und einen knappen Monat ausgefallen war.
Da die Katalanen alle fünf Partien gewinnen konnten, fiel der Ausfall nicht schwer ins Gewicht - wie sich Balde die Verletzung zugezogen haben soll, ist aber schon eher ungewöhnlich.
Wie The Athletic berichtet, soll sich Balde durch die unsachgemäße Benutzung eines nicht näher bezeichneten Fitnessgeräts am Oberschenkel verletzt haben. Der Spieler sei der Meinung gewesen, er habe falsche Anweisungen zur korrekten Anwendung erhalten.
Barca kehrt ins Camp Nou zurück: Balde erneut verletzt
Rund eineinhalb Monate nach seinem Comeback hat es Balde am Wochenende beim 4:0 gegen Athletic Club im Rahmen der Rückkehr ins Camp Nou erneut erwischt, beim Stand von 2:0 musste er mit einer Kopfverletzung zur Pause ausgewechselt werden.
Die Verletzungsprobleme und die damit einhergehenden schwankenden Leistungen des uneingeschränkten Stammspielers sollen auch der Grund sein, warum sich die Katalanen aktuell angeblich nach einem Konkurrenten für Balde umsehen: Er ist 19 Jahre alt und spielt als Teamkollege von Ex-Barca-Star Neymar aktuell beim FC Santos.
Alejandro Balde: Leistungsdaten 2025/26
- LaLiga: 9 Spiele - 0 Tore - 1 Vorlage
- UEFA Champions League: 3 Spiele - 0 Tore - 1 Vorlage