Kuriose Verletzung! Star des FC Barcelona fällt fünf Spiele lang aus, weil er ein Fitnessgerät falsch benutzte

Zum Hintergrund: Der 22-Jährige verpasste Anfang September die LaLiga-Spiele gegen Valencia, Getafe, Real Oviedo und Real Sociedad sowie den Champions-League-Auftakt gegen Newcastle United, nachdem er sich in einer Trainingseinheit während der Länderspielpause, in der er nicht für Spanien nominiert war, eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und einen knappen Monat ausgefallen war.

Da die Katalanen alle fünf Partien gewinnen konnten, fiel der Ausfall nicht schwer ins Gewicht - wie sich Balde die Verletzung zugezogen haben soll, ist aber schon eher ungewöhnlich.

Wie The Athletic berichtet, soll sich Balde durch die unsachgemäße Benutzung eines nicht näher bezeichneten Fitnessgeräts am Oberschenkel verletzt haben. Der Spieler sei der Meinung gewesen, er habe falsche Anweisungen zur korrekten Anwendung erhalten.