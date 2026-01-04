Abwehrstar Sergio Ramos ist nach seinem Abschied vom mexikanischen Spitzenklub Monterrey auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Einen angeblich Vorstoß von Ligue-1-Aufsteiger Paris FC soll der ehemalige Welt- und Europameister jedoch abgelehnt haben. Dies berichtet Foot Mercato.
Korb für den Klub von Jürgen Klopp! Sergio Ramos erteilt spektakulärer Rückkehr wohl eine Absage
Paris habe bei Ramos wegen der Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels an die Seine angeklopft. Der Klub wurde im Sommer 2025 von der schwerreichen Arnault-Familie und Red Bull übernommen. Damit gehört er auch zum Einflussbereich von Jürgen Klopp, Red Bulls Head of Global Soccer. Der ehemalige Liverpool-Coach war bereits mehrfach zu Gast in Paris, um sich von den Fortschritten dort zu überzeugen.
Paris FC setzt vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Allerdings reißt der Klub in seiner einer ersten Saison in der Ligue 1 noch keine Bäume aus. PFC holte aus den vergangenen fünf Partien magere zwei Punkte, belegt aktuell den 14. Platz und ist laut Foot Mercato auf der Suche nach einer erfahrenen Verstärkung für die Abwehr, um nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Zudem hätte eine Ramos-Verpflichtung dem Verein jede Menge Aufmerksamkeit beschert.
- (C)Getty Images
Sergio Ramos spielte zwei Jahre lang für PSG
Der viermalige Champions-League-Sieger Ramos strebt laut übereinstimmender Medienberichte zwar eine Rückkehr nach Europa an. Allerdings habe der mittlerweile 39-Jährige Klopps Klub einen Korb gegeben, weil er ein Engagement bei einem namhafteren Verein mit mehr Strahlkraft anstrebe.
Eine Rückkehr Ramos' in die französische Hauptstadt wäre durchaus bemerkenswert gewesen. Der Spanier spielte hier zwischen 2021 und 2023 für den PFC-Nachbarn Paris Saint-Germain und gewann mit ihm unter anderem zwei Meistertitel in der Ligue 1.
Der Routinier ist seit wenigen Tagen ohne Klub, seinen Vertrag bei Monterrey ließ er Ende 2025 auslaufen. Schlagzeilen machte Ramos in diesen Tagen, weil er das prominente Gesicht einer privaten Investorengruppe sein soll, die seinen Ex-Klub FC Sevilla kaufen möchte.
Der Paris FC trifft am Sonntagabend in der Liga übrigens auf PSG: Die beiden Klub stehen sich erstmals seit 1979 wieder gegenüber. Geografisch ist es das wohl nächstgelegene Nachbarschaftsduell der Welt. Der Parc des Princes und das Jean-Bouin-Stadion liegen direkt nebeneinander, lediglich durch eine Straße getrennt - in 44 Metern Luftlinie.
Der Verlierer am Sonntag bekommt die schnelle Chance zur Revanche. Am 12. Januar treffen beide Mannschaften im Pokal-Achtelfinale erneut aufeinander.
- Getty Images
Sergio Ramos' Karrierestationen:
- FC Sevilla: 1996 - 2005
- Real Madrid: 2005 - 2021
- PSG: 2021 - 2023
- FC Sevilla: 2023 - 2024
- Monterrey: 2025