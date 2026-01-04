Korb für den Klub von Jürgen Klopp! Sergio Ramos erteilt spektakulärer Rückkehr wohl eine Absage

Paris habe bei Ramos wegen der Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels an die Seine angeklopft. Der Klub wurde im Sommer 2025 von der schwerreichen Arnault-Familie und Red Bull übernommen. Damit gehört er auch zum Einflussbereich von Jürgen Klopp, Red Bulls Head of Global Soccer. Der ehemalige Liverpool-Coach war bereits mehrfach zu Gast in Paris, um sich von den Fortschritten dort zu überzeugen.

Paris FC setzt vornehmlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Allerdings reißt der Klub in seiner einer ersten Saison in der Ligue 1 noch keine Bäume aus. PFC holte aus den vergangenen fünf Partien magere zwei Punkte, belegt aktuell den 14. Platz und ist laut Foot Mercato auf der Suche nach einer erfahrenen Verstärkung für die Abwehr, um nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Zudem hätte eine Ramos-Verpflichtung dem Verein jede Menge Aufmerksamkeit beschert.