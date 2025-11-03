"Konnte gar nicht glauben, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen": Oliver Glasner ist wegen Crystal Palaces Programm im Dezember fassungslos

Hintergrund für Glasners Fassungslosigkeit ist die akute Terminnot, die sich ausgerechnet durch den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft ergibt. "Gesetzt" sind für Palace bislang Mitte Dezember die Premier-League Spiele gegen Manchester City (14. Dezember, 15 Uhr) und Leeds United (21. Dezember, 15 Uhr) sowie das Duell in der Conference League mit Kuopion PS aus Finnland (18. Dezember, 21 Uhr).

Dazu wird sich nun noch das Viertelfinale im Carabao Cup gesellen. Palace warf in der Vorwoche Meister FC Liverpool aus dem Wettbewerb (3:0) und bekam mit dem FC Arsenal für die Runde der letzten Acht einen Champions-League-Teilnehmer zugelost.

Alles deutet darauf hin, dass das Kräftemessen mit den Gunners eben zwischen die genannten Partien gequetscht und am 16. Dezember ausgetragen wird. Eine Woche zuvor ist Palace bereits in der Conference League gegen den FC Shelbourne im Einsatz, eine Austragung dort ist also keine Option. In der Folgewoche wäre der 23. Dezember eine Möglichkeit, dieser ließe aber nur 48 Stunden Pause zum Spiel in Leeds.

Mehr Spielraum bleibt dem Veranstalter des Ligapokals, der English Football League (EFL) aufgrund des eng getakteten internationalen Rahmenkalenders kaum.

Charme hätte für Palace eine Austragung des Arsenal-Spiels in der Weihnachtswoche, was allerdings bedeuten würde, dass der Londoner Nachbar seinerseits zwei Begegnungen binnen drei Tagen absolvieren müsste. Ein Ausweichen auf den Januar, wenn Palace mutmaßlich durchatmen kann, fällt als Option weg, da Arsenal dann ab dem 20. Januar in der Champions League wieder gefordert sein wird. Die Elf von Trainer Mikel Arteta ist dort eine von fünf Mannschaften, die ihre drei Auftaktpartien in der Königsklasse allesamt gewonnen haben und mit makelloser Bilanz in der Tabelle der Ligaphase weit vorne liegen.