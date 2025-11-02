In der Champions League kennt sich Carlo Ancelotti bestens aus. Der fünfmalige Gewinner der Königsklasse und aktuelle Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft zählt zu den Top-Favoriten auf den Gewinn in dieser Saison auch den FC Bayern.
Mit dem FC Bayern, ohne Liverpool: Carlo Ancelotti nennt seine Favoriten in der Champions League
WAS WURDE GESAGT?
Der Tuttosport sagte Ancelotti: "Wenn ich es vom anderen Ende der Welt betrachte, dann gibt es in der Champions League die üblichen Favoriten: "Real Madrid, PSG, Manchester City und Bayern München."
WAS IST PASSIERT?
Nach drei Spieltagen stehen fünf Klubs mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze der CL-Ligaphase: Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Bayern, Vorjahresfinalist Inter, Arsenal und Real Madrid. Ancelottis Mitfavorit ManCity hat sieben Zähler gesammelt und belegt den siebten Rang.
Auch national untermauern die Top-Teams ihren Favoritenstatus: PSG führt die Ligue 1 erneut an, obwohl Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele wochenlang ausfiel. Die Bayern sind im absoluten Rekordmodus und haben in dieser Saison 15 von 15 Pflichtspielen siegreich bestritten. Und Real gewann zehn von elf LaLiga-Partien und hat als Primus zunächst satte acht Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Ancelotti ist weiter kein Fan des neuen Modus in der Vorrunde der Champions League. Die vielen Tore und Kantersiege der Favoriten in diesem Stadium des Wettbewerbs sind für ihn ein Zeichen dafür, das mit der Erweiterung auf 36 Teams im Vorjahr das Niveau verwässert wurde: "An den ersten Spieltagen haben wir eine Menge Tore und sensationelle Ergebnisse gesehen, die einem eher das Interesse verhageln. Die Vorrunde wurde erweitert, damit es interessanter wird. Aber das ist nicht gelungen. Wir müssen das akzeptieren."
WIE GEHT ES WEITER?
In der kommenden Woche steigt in der Königsklasse der vierte Spieltag, bei dem es auf dem Papier einige Leckerbissen gibt. Unter anderem treffen Ancelottis Ex-Klubs PSG und Bayern im Parc des Princes aufeinander. Dazu tritt Real Madrid in Liverpool an und ManCity empfängt den BVB.