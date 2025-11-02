Mit dem FC Bayern, ohne Liverpool: Carlo Ancelotti nennt seine Favoriten in der Champions League

Nach drei Spieltagen stehen fünf Klubs mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze der CL-Ligaphase: Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Bayern, Vorjahresfinalist Inter, Arsenal und Real Madrid. Ancelottis Mitfavorit ManCity hat sieben Zähler gesammelt und belegt den siebten Rang.

Auch national untermauern die Top-Teams ihren Favoritenstatus: PSG führt die Ligue 1 erneut an, obwohl Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele wochenlang ausfiel. Die Bayern sind im absoluten Rekordmodus und haben in dieser Saison 15 von 15 Pflichtspielen siegreich bestritten. Und Real gewann zehn von elf LaLiga-Partien und hat als Primus zunächst satte acht Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona.