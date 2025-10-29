B-Elf chancenlos! FC Liverpool scheidet ohne Florian Wirtz aus Carabao Cup aus - Nick Woltemade jubelt erneut

Das 0:3 (0:2) war die dritte Niederlage in dieser Saison gegen den FA-Cup-Sieger und die sechste Pleite in den vergangenen sieben Pflichtspielen.

Die anderen Favoriten gaben sich derweil keine Blöße: Nick Woltemade bewies erneut seine gute Form und führte Newcastle United ins Viertelfinale. Der Nationalstürmer traf beim verdienten 2:0 (1:0) über Tottenham Hotspur in der 50. Minute per Kopf zur Vorentscheidung. Manchester City schlug Zweitligist Swansea City mit 3:1 (1:1) - der FC Chelsea biss sich beim 4:3 (3:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

Beim FC Arsenal feierte Toptalent Max Dowman ein erfolgreiches und historisches Debüt. Der 15-Jährige ist nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Fabian Hürzelers Brighton and Hove Albion nun der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für die Gunners startete.