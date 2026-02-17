Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt nicht, dass Jürgen Klopp in seinem aktuellen Job gut aufgehoben ist. Der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool ist seit Anfang 2025 als 'Global Head of Soccer' für den Red-Bull-Konzern tätig.
"Keine Rolle, die zu ihm passt" FC Bayerns Uli Hoeneß zweifelt an Jürgen Klopps neuem Job
Uli Hoeneß: "Wie willst du in Leipzig etwas pushen?"
"Das ist für mich keine Rolle, die zu ihm passt. Jürgen Klopp muss auf dem Fußballplatz stehen, das ist keiner, der für Vorträge durch die Welt fliegt", sagte Hoeenß der Bild-Zeitung: "Seine größte Stärke ist das Zwischenmenschliche, wie er die Spieler pushen kann. Aber wie willst du in Leipzig etwas pushen, wenn du schon wieder in Salzburg bist und dann nach Brasilien fliegst?"
Bundestrainer Jürgen Klopp? Uli Hoeneß kann es sich vorstellen
Aus diesem Grund rechnet Hoeneß auch damit, dass Klopp noch einmal einen Trainer-Job annimmt und sich wieder in die Arbeit mit einer einzigen Mannschaft stürzt. Dass das nicht unbedingt ein Vereinsteam sein muss, sondern auch eine Nationalmannschaft, genauer gesagt die DFB-Elf, sein kann, unterstrich Hoeneß. Jürgen Klopp als Bundestrainer? "Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schätze ihn sehr, sehe ihn aber nur als Trainer und nichts anderes", sagte er.
Klopp ist angeblich bis Ende 2028 an Red Bull vertraglich gebunden, das Arbeitspapier des aktuellen Bundestrainers Julian Nagelsmann läuft ebenfalls bis 2028 und gilt einschließlich bis zur EM in Großbritannien und Irland im Sommer.
Große Erfolge mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool
Klopp übernahm 2001 den Trainerposten beim FSV Mainz 05, für den er gleichzeitig erst noch selbst spielte. Bis 2008 betreute er die Nullfünfer, dann ging es für ihn zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB holte er unter anderem zweimal die Meisterschaft und wechselte dann 2015 nach Liverpool. An der Anfield Road gewann er unter anderem die Champions League und wurde auch Premier-League-Meister.
Jürgen Klopp: Seine Titel als Trainer
Deutscher Meister: 2011 und 2012 mit dem BVB
DFB-Pokal-Sieger: 2012 mit dem BVB
Champions-League-Sieger: 2019 mit dem FC Liverpool
Englischer Meister: 2020 mit dem FC Liverpool
Englischer Pokalsieger: 2022 mit dem FC Liverpool
Englischer Ligapokalsieger: 2022 und 2024 mit dem FC Liverpool
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.