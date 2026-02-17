"Keine Rolle, die zu ihm passt" FC Bayerns Uli Hoeneß zweifelt an Jürgen Klopps neuem Job

Aus diesem Grund rechnet Hoeneß auch damit, dass Klopp noch einmal einen Trainer-Job annimmt und sich wieder in die Arbeit mit einer einzigen Mannschaft stürzt. Dass das nicht unbedingt ein Vereinsteam sein muss, sondern auch eine Nationalmannschaft, genauer gesagt die DFB-Elf, sein kann, unterstrich Hoeneß. Jürgen Klopp als Bundestrainer? "Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schätze ihn sehr, sehe ihn aber nur als Trainer und nichts anderes", sagte er.

Klopp ist angeblich bis Ende 2028 an Red Bull vertraglich gebunden, das Arbeitspapier des aktuellen Bundestrainers Julian Nagelsmann läuft ebenfalls bis 2028 und gilt einschließlich bis zur EM in Großbritannien und Irland im Sommer.