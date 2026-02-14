Berater Marc Kosicke hat verraten, dass Jürgen Klopp nach dem Ende seiner Zeit beim FC Liverpool zahllose Anfragen bekommen habe. Der Coach hätte seinen Angaben zufolge unter anderem als Bundestrainer oder bei Manchester United und dem FC Chelsea arbeiten können.
Bundestrainer und zwei Top-Klubs aus England: Berater nennt Anfragen für Jürgen Klopp
Klopp-Berater: "Hätte die USA oder England trainieren können"
Klopp begann seine Fußballpause im Sommer 2024, nachdem seine erfolgreichen knapp neun Jahre bei den Reds vorüber waren. Zum Jahresbeginn 2025 übernahm er überraschend die Rolle des 'Global Head of Soccer' im Red-Bull-Konzern.
"Vor seinem Einstieg bei Red Bull hätte Jürgen die USA oder England trainieren können. Wahrscheinlich auch Deutschland, wenn Julian Nagelsmann noch nicht dagewesen wäre", sagte Kosicke nun bei Transfermarkt. "Selbst Chelsea und Manchester United haben angefragt, obwohl Jürgen ganz klar gesagt hatte, dass er in England keinen anderen Verein mehr trainieren werde", ergänzte der Berater.
- AFP
Jürgen Klopp mit erfolgreichen Jahren in Dortmund und Liverpool
Klopps Name wird immer noch regelmäßig mit Trainerjobs bei den Top-Teams Europas in Verbindung gebracht. "Diese Anfragen hören auch nicht auf", sagte Kosicke.
Ob Klopp tatsächlich noch einmal als Coach, sei es bei einem Klub oder bei einem Nationalteam, arbeiten wird, vermochte sein Berater nicht definitiv zu sagen: "Vielleicht sagt er irgendwann noch einmal, er muss wieder die Kabine riechen. Aber im Moment ist er sehr, sehr glücklich in seiner Rolle."
Jürgen Klopp übernahm im Februar 2001 den Trainerposten beim FSV Mainz 05, für den er zu dieser Zeit noch selbst spielte. Bis zum Sommer 2008 betreute er die Rheinhessen, ehe es für ihn zu Borussia Dortmund ging. Den BVB formte er zu einem Meister-Team und wechselte dann 2015 nach Liverpool. Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League und wurde auch Meister in der Premier League.
Jürgen Klopp: Seine Titel als Coach
- Deutscher Meister: 2011 und 2012 mit dem BVB
- DFB-Pokal-Sieger: 2012 mit dem BVB
- Champions-League-Sieger: 2019 mit dem FC Liverpool
- Englischer Meister: 2020 mit dem FC Liverpool
- Englischer Pokalsieger: 2022 mit dem FC Liverpool
- Englischer Ligapokalsieger: 2022 und 2024 mit dem FC Liverpool