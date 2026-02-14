Bundestrainer und zwei Top-Klubs aus England: Berater nennt Anfragen für Jürgen Klopp

Klopps Name wird immer noch regelmäßig mit Trainerjobs bei den Top-Teams Europas in Verbindung gebracht. "Diese Anfragen hören auch nicht auf", sagte Kosicke.

Ob Klopp tatsächlich noch einmal als Coach, sei es bei einem Klub oder bei einem Nationalteam, arbeiten wird, vermochte sein Berater nicht definitiv zu sagen: "Vielleicht sagt er irgendwann noch einmal, er muss wieder die Kabine riechen. Aber im Moment ist er sehr, sehr glücklich in seiner Rolle."

Jürgen Klopp übernahm im Februar 2001 den Trainerposten beim FSV Mainz 05, für den er zu dieser Zeit noch selbst spielte. Bis zum Sommer 2008 betreute er die Rheinhessen, ehe es für ihn zu Borussia Dortmund ging. Den BVB formte er zu einem Meister-Team und wechselte dann 2015 nach Liverpool. Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League und wurde auch Meister in der Premier League.