Es kommt zu einem emotionalen Aufeinandertreffen! Jürgen Klopp steht vor Rückkehr nach Liverpool

Am 28. März wird Klopp nämlich für ein besonderes Spiel wieder auf der Trainerbank sitzen. Liverpool trifft dabei in einem Legenden-Benefizspiel für die LFC Foundation auf Klopps-Ex-Klub Borussia Dortmund.

Steven Gerrard wird dann die Reds als Kapitän anführen und Klopp wird während der Länderspielpause als Assistent von Reds-Ikone Sir Kenny Dalglish fungieren. Der Deutsche ist Ehrenbotschafter der Stiftung. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Arbeit der Liverpooler Stiftung und Forever Reds zugute.

Im Juli 2024 sagte Klopp über die Stiftung: "Die LFC Foundation macht einen unglaublichen Job in der Gegend, sowohl in der Stadt Liverpool als auch im Umland. Ich bin richtig stolz, dass ich für sie weiterarbeiten kann und als erster Ehrenbotschafter der LFC Foundation ernannt wurde. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was wir nun, da ich mehr Zeit habe, leisten können."