Am 19. Mai 2024 coachte Jürgen Klopp sein letztes von insgesamt 489 Pflichtspielen beim FC Liverpool. In einigen Wochen steht der 58-Jährige erneut an der Seitenlinie an der Anfield Road.
Es kommt zu einem emotionalen Aufeinandertreffen! Jürgen Klopp steht vor Rückkehr nach Liverpool
Am 28. März wird Klopp nämlich für ein besonderes Spiel wieder auf der Trainerbank sitzen. Liverpool trifft dabei in einem Legenden-Benefizspiel für die LFC Foundation auf Klopps-Ex-Klub Borussia Dortmund.
Steven Gerrard wird dann die Reds als Kapitän anführen und Klopp wird während der Länderspielpause als Assistent von Reds-Ikone Sir Kenny Dalglish fungieren. Der Deutsche ist Ehrenbotschafter der Stiftung. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Arbeit der Liverpooler Stiftung und Forever Reds zugute.
Im Juli 2024 sagte Klopp über die Stiftung: "Die LFC Foundation macht einen unglaublichen Job in der Gegend, sowohl in der Stadt Liverpool als auch im Umland. Ich bin richtig stolz, dass ich für sie weiterarbeiten kann und als erster Ehrenbotschafter der LFC Foundation ernannt wurde. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was wir nun, da ich mehr Zeit habe, leisten können."
- Getty
Klopp verließ Liverpool als Legende
Als Klopp 2015 von Dortmund zu Liverpool kam, waren die Reds weit davon entfernt, um den Premier-League-Titel mitzuspielen. Als er den Verein verließ, war seine Liverpooler Mannschaft englischer Meister, Champions-League-Sieger und Gewinner der Klub-WM geworden.
Als er sich im Mai 2024 in Anfield verabschiedete, war dies ein emotionaler Moment. Er sagte zu den Zuschauern im Stadion: "Die Leute sagten mir, dass ich sie von Zweiflern zu Gläubigen gemacht habe. Das stimmt nicht. Das habt ihr geschafft. Das ist ein großer Unterschied. Niemand sagt euch, dass ihr aufhören sollt zu glauben. Dieser Verein befindet sich in einer besseren Lage als seit langer Zeit. Wir haben dieses wunderbare Stadion, dieses wunderbare Trainingszentrum und euch - die Supermacht des Weltfußballs."
Klopp verabschiedete sich freiwillig aus Liverpool
Klopp trat nach seinem freiwilligen Aus Anfang 2025 den Posten des "Head of Global Soccer" beim Red-Bull-Konzern an und kümmert sich im Hintergrund weltweit um die von Red Bull unterstützten Vereine. Darunter RB Leipzig, Salzburg, die New York Bulls und Bragantino aus Brasilien. Zudem beteiligt sich der Konzern an Paris FC und Leeds United.
Als Trainer war Klopp über die Jahre zu einem der beliebtesten Gesichter der Fußball-Welt avanciert. Insbesondere beim BVB erreichte er in Deutschland Kultstatus. In sieben Jahren bei den Westfalen sprangen zwei Meistertitel und ein Pokalsieg heraus, außerdem erreichte er 2013 das Champions-League-Finale mit der Borussia.
In Liverpool holte Klopp 2020 nach 30-jähriger Abstinenz die englische Meisterschaft zurück und gewann im Jahr zuvor die Königsklasse mit den Reds. Weil sein Körper und Geist eine Pause brauchten, kehrte er dem Verein den Rücken. Anschließend hatte es immer wieder Gerüchte über ein Trainer-Comeback gegeben, auch als Bundestrainer wurde er zwischenzeitlich gehandelt. Umso überraschender kam die Anstellung beim von vielen Fans verhassten RB-Kosmos.
- Getty Images Sport
Die größten Erfolge von Jürgen Klopp als Trainer im Überblick
- Deutscher Meister: 2
- DFB-Pokalsieger: 1
- Englischer Meister: 1
- FA-Cup-Sieger: 1
- Champions-League-Sieger: 1
- UEFA-Supercup-Sieger: 1
- FIFA-Klub-Weltmeister: 1