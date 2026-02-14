"Hat Jürgen früher gehasst": Ex-Bayern-Star bildet jetzt mit Klopp laut dessen Berater "tolle Kombination"

Kosicke erzählte zudem, dass er sich vor dem Wechsel zu Red Bull die Meinung von Liverpool-Eigentümer Mike Gordon eingeholt habe. "Er fand Red Bull super und dass das mit Jürgen total passen würde", sagte der Berater.

Auf die Bedenken, dass ein Engagement beim Brausehersteller Klopp auf der Beliebtheitsskala nach unten drücken würde, habe Gordon etwas vorgerechnet: "Gordon erklärte: Es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt, davon 80 Millionen in Deutschland – darunter 30 Millionen Fußballfanatiker mit vielleicht einer Million Fans aus Dortmund und Mainz. Von denen sind ein paar Hunderttausend richtige Hardcore-Fans und Ultras. Wie viele seien das im Verhältnis zu den 8 Milliarden?", so Kosicke. "Deshalb sollten wir uns keinen Kopf machen. So haben Jürgen und ich das auch gesehen", fügte er hinzu.