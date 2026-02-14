Jürgen Klopps Berater Marc Kosicke hat in einem Interview die besondere Beziehung des ehemaligen Erfolgscoachs zu Mario Gomez herausgestellt. Die beiden arbeiten aktuell für den Red-Bull-Konzern, Klopp als 'Head of Global Soccer', Gomez als Technischer Direktor.
"Hat Jürgen früher gehasst": Ex-Bayern-Star bildet jetzt mit Klopp laut dessen Berater "tolle Kombination"
Jürgen Klopp und Mario Gomez? "Eine tolle Kombination"
"Mit Mario Gomez hat er einen Bruder im Geiste entdeckt. Er hat Jürgen früher gehasst, weil er ihm zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal geklaut hat. Und Jürgen hätte Mario wiederum gerne in seiner Mannschaft gehabt. Die beiden bilden heute eine tolle Kombination", sagte Kosicke bei Transfermarkt.
"Mario ist der Ansicht, dass Jürgen ganz oft Dinge ausspricht, die er selbst denkt", ergänzte er.
Vergeblicher erster Versuch bei Red Bull
Kosicke verriet zudem, dass Klopp schon 2008 während seiner Mainzer Zeit bei einem Red-Bull-Klub im Gespräch war: "Jürgen sollte damals Trainer des FC Red Bull Salzburg werden. Ich hatte den Vertrag vorbesprochen. Thomas Linke war Sportlicher Leiter und meinte zu mir, ich solle Dietrich Mateschitz (ehemaliger Red-Bull-Boss, Anm. d. Red.) nur selber die Konditionen mitteilen. Ich stand danach vor Herrn Mateschitz und sagte ihm, was wir haben wollen und dass der Kunstrasen aus dem Stadion rausmüsse. Er hat sich umgedreht und ist gegangen, das Thema war beendet", erzählte er.
"Jürgen traf Mateschitz eines Tages selbst. Da meinte Mateschitz zu Jürgen: 'Es wäre schön, wenn du irgendwann den Fußballbereich hier übernehmen würdest.'", fügte Kosicke hinzu.
Liverpool-Eigentümer bestärkt Klopp vor Red-Bull-Engagement
Kosicke erzählte zudem, dass er sich vor dem Wechsel zu Red Bull die Meinung von Liverpool-Eigentümer Mike Gordon eingeholt habe. "Er fand Red Bull super und dass das mit Jürgen total passen würde", sagte der Berater.
Auf die Bedenken, dass ein Engagement beim Brausehersteller Klopp auf der Beliebtheitsskala nach unten drücken würde, habe Gordon etwas vorgerechnet: "Gordon erklärte: Es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt, davon 80 Millionen in Deutschland – darunter 30 Millionen Fußballfanatiker mit vielleicht einer Million Fans aus Dortmund und Mainz. Von denen sind ein paar Hunderttausend richtige Hardcore-Fans und Ultras. Wie viele seien das im Verhältnis zu den 8 Milliarden?", so Kosicke. "Deshalb sollten wir uns keinen Kopf machen. So haben Jürgen und ich das auch gesehen", fügte er hinzu.
Die Vereine des Trainers Jürgen Klopp:
- 2001 - 2008: FSV Mainz 05
- 2008 - 2015: Borussia Dortmund
- 2015 - 2024: FC Liverpool