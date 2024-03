Al-Hilal ist weiter in bestechender Form und hat mit dem nächsten Dreier eine beeindruckende Marke erreicht.

Al-Hilal hat den Weltrekord für die meisten Siege in Serie eingestellt. Dank des 3:1-Erfolgs im Ligaspiel bei Al-Riyadh am Freitagabend hat der Spitzenreiter der Saudi Pro League nun 27 Begegnungen am Stück gewonnen. Das gelang zuvor nur dem walisischen Rekordmeister The New Saints.