Wilde Gerüchte: Warum Neymar wirklich nicht mehr im Kader von Al Hilal auftaucht

Neymars Fehlen auf der Kaderliste von Al-Hilal hatte zu Berichten geführt, sein Vertrag sei aufgelöst worden. Dabei handelt es sich um "Fake News".

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um eine Vertragsauflösung wurden von GOAL-Reporter Saif Al Saif widerlegt. Dem Bericht zufolge fehlt der Brasilianer in der Kaderliste von Al-Hilal für die saudische Profiliga, weil der Verein einen Platz für einen ausländischen Spieler frei machen musste, nachdem er kürzlich Renan Lodi von Marseille verpflichtet hatte. Die Liga erlaubt derzeit nur die Registrierung von acht ausländischen Spielern gleichzeitig, wobei die Verletzung von Neymar, die das Saisonende für ihn bedeutet, einen Platz für die Registrierung von Lodi freimacht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Brasilianer kam nach seinem viel beachteten Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal in Saudi-Arabien kaum in Schwung, dann ereilte ihn eine weitere schwere Verletzung. Der ehemalige Flügelspieler des FC Barcelona zog sich im WM-Qualifikationsspiel Brasiliens gegen Uruguay am 18. Oktober einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im linken Knie zu und musste operiert werden. Seitdem hat er nicht mehr für die saudische Mannschaft gespielt, was zu Gerüchten führte, dass sein Vertrag aufgelöst worden sei. Wie bereits erwähnt, wurden diese Gerüchte inzwischen widerlegt.

Obwohl Neymar in diesem Winter nicht bei Al-Hilal registriert ist, kann er, wenn er rechtzeitig zum Saisonende zurückkehrt, an der AFC Champions League und an allen internationalen Wettbewerben teilnehmen. Die saudischen Fußballregularien sehen jedoch vor, dass er nicht an nationalen Turnieren, einschließlich des Königspokals, teilnehmen darf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/Instagram

Neymar Instagram

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag von Neymar wird vorerst nicht aufgelöst, und der Brasilianer wird nach seiner Rückkehr von der Verletzung in der saudi-arabischen Profiliga spielen können, wahrscheinlich bis zur nächsten Saison.