"Aber er ist eben erst 16": Julian Nagelsmann erklärt, wie Deutschland Lamine Yamal stoppen kann

Am Freitag steigt bei der EM der Kracher Deutschland gegen Spanien. Was hat das DFB-Team dabei gegen Yamal vor?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag dazu geäußert, wie die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale am Freitag Spaniens Supertalent Lamine Yamal in Schach halten kann.