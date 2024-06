Muss Lamine Yamal gegen Georgien um 23 Uhr ausgewechselt werden? Spaniens Nationaltrainer gibt klare Antwort

Verhindern deutsche Gesetze, dass Spaniens Lamine Yamal im Achtelfinale gegen Georgien durchspielen kann?

In Paragraf 14 des deutschen Jugendarbeitsschutzgesetz ist verankert, dass Jugendliche nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden dürfen. Dies gilt für alle Personen unter 18 Jahren, die in Deutschland tätig sind - unabhängig von der Nationalität. Eine Ausnahme gibt es seit 2021 für den Sport. Dann muss jedoch um 23 Uhr für Minderjährige Feierabend sein.

Spaniens Jungstar Yamine Lamal, der 16 Jahre alt ist, wäre also theoretisch betroffen, sollten die Iberer im Achtelfinalspiel der Europameisterschaft in Deutschland gegen Georgien am Sonntagabend (Anpfiff 21 Uhr) in die Verlängerung müssen. Dazu hat sich nun Nationaltrainer Luis de la Fuente geäußert.