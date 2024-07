Javier Fernández glänzt im Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern: Die Holding Six der Zukunft?

Beim lockeren Testspiel-Sieg zum Auftakt der Vorbereitung in Rottach-Egern hat Javier Fernández beim FC Bayern Pluspunkte gesammelt.

"Wir haben lange und intensiv auf diese Verpflichtung hingearbeitet, deswegen freuen wir uns sehr, dieses große Talent von einem gemeinsamen Weg beim FC Bayern überzeugt zu haben", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer bei der Verkündigung des Transfers von Javier Fernández, der im Januar 2023 nach einer altersbedingten Verzögerung offiziell in München unterschrieb.

Beim 14:1 (7:1)-Sieg des deutschen Rekordmeisters in Rottach-Egern im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee zeigte sich der 17-jährige Spanier in den ersten 45 Minuten erstmals der breiten Masse. Zuvor war er nur hin und wieder Teil des Profi-Trainings.