FC Bayern verpflichtet Javier Fernández Gonzalez von Atlético Madrid

Bayern tätigt eine Investition in die Zukunft und bedient sich dabei in Madrid: Von Atlético kommt ein 16-Jähriger für das Mittelfeld.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat Mittelfeldspieler Javier Fernández Gonzalez aus dem Nachwuchs von Atlético Madrid verpflichtet. Wie der deutsche Meister am Montagnachmittag offiziell bekanntgab, wird sich der 16-Jährige zum 1. Januar 2023 dem FCB anschließen und hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

WAS WURDE GESAGT: "Wir haben lange und intensiv auf diese Verpflichtung hingearbeitet, deswegen freuen wir uns sehr, dieses große Talent von einem gemeinsamen Weg beim FC Bayern überzeugt zu haben", wird Jochen Sauer, Campus-Leiter bei den Bayern, in der Mitteilung zitiert. Fernández Gonzalez gehöre "zu den vielversprechendsten Mittelfeld-Talenten seines Jahrgangs. Er vereint technische Potenziale mit physischer Präsenz und Spielintelligenz. Wir sind überzeugt, dass Javi seine Entwicklung bei uns ambitioniert und zielgerichtet fortsetzen wird", so Sauer weiter.

Der spanische Junioren-Nationalspieler ist zunächst für die Nachwuchsmannschaften der Bayern eingeplant. "Ich hatte eine wunderbare Zeit bei Atléti, nun freue ich mich unheimlich darauf, bei einem der größten Klubs der Welt meine nächsten Schritte machen zu können", sagte Fernández Gonzalez selbst.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fernández Gonzalez war 2018 mit elf Jahren von Celta Vigo in den Nachwuchsbereich Atléticos gewechselt. International auf sich aufmerksam machen konnte er bisher in zehn Einsätzen für Spaniens U16-Nationalteam. Dabei gelangen dem zentralen Mittelfeldmann zwei Tore und eine Vorlage.