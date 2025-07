Inzaghi-Abgang und interne Streitigkeiten zeugen von Chaos: Inter Mailand steht nach Serie-A-Drama, CL-Finale und Klub-WM vor einem Trümmerhaufen

C. Chivu

Inter hatte kürzlich noch das Triple vor Augen und wurde für seine Kaderzusammenstellung gelobt. Doch nun fällt das Kartenhaus in sich zusammen.

Am 6. Mai waren die Inter-Anhänger auf dem Zenit ihres Fan-Daseins. Die Nerazzurri hatten gerade den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League mit 4:3 nach Verlängerung niedergerungen. Den rettenden Treffer zum 3:3 und in die Verlängerung hatte damals ein gewisser Francesco Acerbi erzielt, seines Zeichens 37-jähriger Innenverteidiger. Ganz Europa staunte über den alten und günstigen - aber auch erfahrenen und starken Kader der Nerazzurri. Auf dem Weg ins Finale gegen Paris Saint-Germain hatten die Italiener im Viertelfinale zuvor bereits den FC Bayern München ausgeschaltet.

In der italienischen Serie A befand sich Inter damals gleichauf mit der SSC Neapel, in der Coppa Italia war man jedoch Ende April an Stadtrivale Milan gescheitert (0:3). Das Double schien zum Greifen nahe, sowie die Krönung einer Spielergeneration im Herbst bzw. Winter ihrer Karriere.

Doch letztlich scheiterte Inter in der Serie A dramatisch an Napoli - und kassierte im CL-Finale gegen PSG eine bitterböse 0:5-Abreibung. Zuletzt blamierte man sich dann bei der Klub-WM. Die jüngsten beiden Monate sorgen bei Inter für Chaos, das nicht zu enden scheint.