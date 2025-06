"Tag für Tag gemeinsam für den Erfolg gekämpft": Inter Mailand trennt sich von Trainer Simone Inzaghi

Nach dem chancenlosen Auftritt im CL-Finale ist für den Coach nun in Italien Schluss - und wahrscheinlich geht es in die Wüste.

Trainer Simone Inzaghi wird den Champions-League-Finalisten Inter Mailand nach vier Jahren verlassen und höchstwahrscheinlich einen lukrativen Vertrag in Saudi-Arabien unterschreiben. Der Klub gab die Trennung am Dienstag offiziell bekannt, von einer "einvernehmlichen Entscheidung" schrieb Inter in einer Mitteilung. Laut mehrerer Medien soll Inzaghi die Verantwortlichen zuvor darüber informiert haben, dass er das Angebot von Al-Hilal trotz seines Vertrags bis 2026 annehmen werde.