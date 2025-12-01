Leroy Sane fehlen nur Sekunden! Ex-Star des FC Bayern wird beinahe zum Derby-Held - Feuerzeug-Wurf überschattet Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahce

Beim Rekordchampion Fenerbahce erzielte der 29-Jährige mit einem abgefälschten Schuss nach einem sehenswerten Solo mit Doppelpass ab der Mittellinie in der 27. Minute das Tor zur Gästeführung, es war sein vierter Treffer für die Cim Bom.

Der Vorsprung hielt allerdings nur bis knapp vor dem Abpfiff, dann kam Fener mit Trainer Domenico Tedesco durch den Kolumbianer Jhon Durán (90.+5) noch zum 1:1 (0:1)-Ausgleich.