Irres Nachspiel des Istanbul-Derbys in der Süper Lig: Galatasaray erstattet Anzeige gegen Fenerbahces Stürmer Jhon Duran

Galatasaray hat nach dem Unentschieden im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce in der Süper Lig (1:1) Anzeige gegen Fener-Stürmer Jhon Duran erstattet. Der 21-Jährige hatte tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt (90.+5), war im Anschluss auf die Werbebande hinter dem Tor der Gäste gesprungen und hatte in Richtung des Publikums gejubelt. Dabei fasste er sich mit beiden Händen zwischen die Beine und zog seine Hose nach oben – augenscheinlich ein Versuch seinen Schritt zu betonen.

Die Aktion des Kolumbianers zog den Ärger Galatasarays auf sich. Der 25-malige Meister beschuldigt Duran, sich provokativ und unangemessen verhalten zu haben. Nun wird in der Sache ermittelt, es geht um mögliche Belästigung und unsittliches Verhalten.