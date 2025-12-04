Jhon Duran bejubelt sein TorGetty Images
Irres Nachspiel des Istanbul-Derbys in der Süper Lig: Galatasaray erstattet Anzeige gegen Fenerbahces Stürmer Jhon Duran

Der türkische Fußball funktioniert oft nach seinen eigenen Gesetzen, doch Galatasaray stößt mit einer Anzeige gegen Fenerbahce-Stürmer Jhon Duran nun in ganz neue Sphären vor.

Galatasaray hat nach dem Unentschieden im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce in der Süper Lig (1:1) Anzeige gegen Fener-Stürmer Jhon Duran erstattet. Der 21-Jährige hatte tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt (90.+5), war im Anschluss auf die Werbebande hinter dem Tor der Gäste gesprungen und hatte in Richtung des Publikums gejubelt. Dabei fasste er sich mit beiden Händen zwischen die Beine und zog seine Hose nach oben – augenscheinlich ein Versuch seinen Schritt zu betonen.

Die Aktion des Kolumbianers zog den Ärger Galatasarays auf sich. Der 25-malige Meister beschuldigt Duran, sich provokativ und unangemessen verhalten zu haben. Nun wird in der Sache ermittelt, es geht um mögliche Belästigung und unsittliches Verhalten.

  • Ob es zu einer Anklage kommt, ist offen. Ein ursprünglicher Antrag auf disziplinäre Maßnahmen durch den Türkischen Fußball-Verband war jedoch abgewiesen worden.

    Duran ist seit dem Sommer an Fenerbahce ausgeliehen, nachdem er im Januar für rund 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al-Nassr in die Saudi Pro League gewechselt war. In Istanbul kam er bislang aufgrund einer Knochenentzündung nicht wirklich zum Zug. In wettbewerbsübergreifend zwölf Einsätzen für den Klub traf er dreimal und lieferte zwei Vorlagen.

    Karatas wird von Feuerzeug getroffen

    Fenerbahce war am Montagabend seit der 27. Minute dem Rückstand durch ein Tor von Ex-Bayern-Star Leroy Sane hinterhergelaufen, bis Duran eine Flanke von Levent Mercan aus dem Halbfeld mit dem Kopf im Kasten von Gala-Keeper Ugurcan Cakir unterbrachte. 

    Der unschöne Höhepunkt der hitzigen Partie ereignete sich allerdings im Anschluss an den Treffer Sanes: beim Jubel über das 1:0 durch den deutschen Nationalspieler wurde Kazimcan Karatas von einem Zuschauer mit einem Feuerzeug getroffen und ging zu Boden.

    Nach einer Unterbrechung wurde die Partie schließlich fortgesetzt. Auch Karatas konnte weitermachen. Doch der Pechvogel verletzte sich in der zweiten Halbzeit bei einer Kollision mit seinem Teamkollegen Lucas Torreira und musste verletzt vom Feld.

    Fenerbahce: die nächsten fünf Partien

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 18:00 Uhr: Istanbul BB (A)
    • Donnerstga, 11. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Brann (A)
    • Montag, 15. Dezember 2025, 18:00 Uhr: Konyaspor (H)
    • Sonntag, 21. Dezember 2025, offen: Eyüpspor (A)
    • Dienstag, 6. Januar 2026, 14:00 Uhr: Samsunspor (H)
