Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich im Hinblick auf die WM 2026 dafür ausgesprochen, Manuel Neuer wieder in die deutsche Nationalmannschaft zu berufen. "Er ist Deutschlands bester Torhüter! Wir sind enorm glücklich über seine Vertragsverlängerung und darüber, dass er fit ist. Die freien Tage während der Länderspielpausen tun ihm gut. Aber: Er ist voll motiviert", erklärte Eberl gegenüber zuletzt gegenüber der Sport Bild. Diese Aussagen findet der ehemalige FCB-Sportvorstand Oliver Kahn fragwürdig.
"In sich nicht schlüssig": Oliver Kahn reagiert mit klaren Worten auf Max Eberls Meinung zu Manuel Neuer
"Wahrscheinlich ist es seine Überzeugung. Nur es ist ja in sich nicht schlüssig. Manuel hat eigentlich seinen Rücktritt erklärt. Dann erzählen irgendwelche Leute, er müsse in der Nationalmannschaft spielen - dann auch noch vom FC Bayern. Das passt nicht zusammen", sagte Kahn bei Sky.
Neuer (39) hatte sich nach der vergangenen Europameisterschaft aus der Nationalmannschaft verabschiedet. In der Folge übernahm Marc-Andre ter Stegen den Posten der Nummer eins, fiel jedoch erst wegen einer Knieverletzung und später aufgrund einer weiteren Rückenoperation aus. Beim FC Barcelona spielt er derzeit keine Rolle, ist aber zumindest wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Momentan steht Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Tor der deutschen Auswahl.
Neuers Zukunft in München ebenfalls im Fokus
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ter Stegen zuletzt klare Bedingungen für einen Stammplatz bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) formuliert. Entscheidend sei, dass der Keeper regelmäßig spielt - unabhängig davon, ob dies bei einem europäischen Topverein geschieht. Gleichzeitig betonte Nagelsmann jedoch: "Natürlich wäre es gut, wenn er dabei auch ein entsprechendes Leistungsniveau zeigt."
Parallel rückt auch die Zukunft von Neuer in den Fokus, dessen Vertrag in München 2026 endet. "Manu wird im März 40. Wir werden die Gespräche über seine Zukunft danach aufnehmen", erklärte Eberl.
Bei Neuer gehe es weniger um langfristige Perspektiven, sondern um das persönliche Empfinden: "Im Moment fühlt er sich extrem wohl und wir haben ein sehr gutes Gefühl bei ihm." Zudem stelle sich die Frage, wie Neuer nach einer möglichen Teilnahme - und sogar einem möglichen Titelgewinn - bei der WM 2026 über seine Karriere denke.
Nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli sagte der Weltmeister von 2014 am Samstag bei Sky, dass für ihn eine Rückkehr in die Nationalmannschaft im Moment kein Thema ist. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die DFB-Elf vorstellen könnte, antwortete Neuer: "Nein. Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein."
Auf die Nachfrage, ob eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern wahrscheinlicher sei als ein DFB-Comeback, lautete Neuers zurückhaltende Antwort: "Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht."
Hoeneß und Sammer machen Werbung für Neuer
Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland aus dem Nationalteam zurückgetreten. Seitdem gab es jedoch immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr. So hatten sich etwa Uli Hoeneß und Matthias Sammer dafür ausgesprochen, dass Neuer bei der WM 2026 zwischen den Pfosten stehen solle.
Neuer hatte zuletzt allerdings nicht unbedingt für sich werben können. Bei der ersten Saisonniederlage in London gegen den FC Arsenal (1:3) sorgte sein Verhalten vor zwei Gegentreffern für Kritik, beim 3:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am Samstag sah er beim frühen 0:1-Rückstand auch nicht gut aus.
Leistungsdaten von Manuel Neuer im Nationalteam:
- Spiele: 124
- Gegentore: 118
- Spiele ohne Gegentor: 51
- Spiele als Kapitän: 59
- Titel: Weltmeister 2014