Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ter Stegen zuletzt klare Bedingungen für einen Stammplatz bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) formuliert. Entscheidend sei, dass der Keeper regelmäßig spielt - unabhängig davon, ob dies bei einem europäischen Topverein geschieht. Gleichzeitig betonte Nagelsmann jedoch: "Natürlich wäre es gut, wenn er dabei auch ein entsprechendes Leistungsniveau zeigt."

Parallel rückt auch die Zukunft von Neuer in den Fokus, dessen Vertrag in München 2026 endet. "Manu wird im März 40. Wir werden die Gespräche über seine Zukunft danach aufnehmen", erklärte Eberl.

Bei Neuer gehe es weniger um langfristige Perspektiven, sondern um das persönliche Empfinden: "Im Moment fühlt er sich extrem wohl und wir haben ein sehr gutes Gefühl bei ihm." Zudem stelle sich die Frage, wie Neuer nach einer möglichen Teilnahme - und sogar einem möglichen Titelgewinn - bei der WM 2026 über seine Karriere denke.