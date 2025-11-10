"Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach": Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über schwierige Situation von Barcelonas Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen steht vor einer entscheidenden Phase seiner Karriere. Nach langer Verletzungspause ist der Torhüter des FC Barcelona zwar ins Training zurückgekehrt, doch seine sportliche Zukunft in Katalonien bleibt ungewiss. Der 33-Jährige gilt beim spanischen Topklub inzwischen nicht mehr als Nummer eins – der junge Joan García soll die Zukunft im Tor Barcelonas verkörpern, Wojciech Szczesny steht als erfahrener Ersatz bereit. Für ter Stegen bedeutet das: ohne Wechsel kaum Einsätze.

Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach den Kontakt zu ter Stegen gesucht. "Wir haben letzte Woche ein bisschen länger telefoniert. Ihm geht es gut. Das ist erstmal die wichtige Info", berichtete der Bundestrainer und betonte, dass der Keeper nach seiner Rücken-Operation auf einem guten Weg sei. Ter Stegen selbst schrieb auf Instagram: "Fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu sammeln."