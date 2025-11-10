Julian Nagelsmann hat Marc-Andre ter Stegen unmissverständlich klargemacht, dass ohne regelmäßige Einsätze kein Platz für ihn im deutschen WM-Tor ist. Der Bundestrainer erklärte: "Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach. Ich stelle nicht die Bedingung, dass er bei einem Topklub spielen muss. Wenn er spielt, wäre es gut, dass er einigermaßen gut spielt. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu."
"Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach": Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über schwierige Situation von Barcelonas Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen mit schwieriger Situation in Barcelona
Ter Stegen steht vor einer entscheidenden Phase seiner Karriere. Nach langer Verletzungspause ist der Torhüter des FC Barcelona zwar ins Training zurückgekehrt, doch seine sportliche Zukunft in Katalonien bleibt ungewiss. Der 33-Jährige gilt beim spanischen Topklub inzwischen nicht mehr als Nummer eins – der junge Joan García soll die Zukunft im Tor Barcelonas verkörpern, Wojciech Szczesny steht als erfahrener Ersatz bereit. Für ter Stegen bedeutet das: ohne Wechsel kaum Einsätze.
Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach den Kontakt zu ter Stegen gesucht. "Wir haben letzte Woche ein bisschen länger telefoniert. Ihm geht es gut. Das ist erstmal die wichtige Info", berichtete der Bundestrainer und betonte, dass der Keeper nach seiner Rücken-Operation auf einem guten Weg sei. Ter Stegen selbst schrieb auf Instagram: "Fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu sammeln."
Nagelsmann mit klarer Forderung an Barcelona-Torhüter ter Stegen
Klar ist: Ohne regelmäßige Einsätze könnte ter Stegens WM-Plan ins Wanken geraten. Der Nationaltrainer bekräftigte: "Wir freuen uns alle, dass er gesund ist, und wir hoffen alle, dass er Stammtorwart wird bei einem Klub. Und dann werden wir den Plan so weiterverfolgen, wie wir ihn mal auserkoren haben." Sollte das nicht gelingen, müsse man sich "weitere Gedanken zum vieldiskutierten Torwart-Thema" machen.
WM-Chance für Bayern-Torhüter Manuel Neuer?
Bis dahin steht Oliver Baumann weiter im deutschen Tor und überzeugt als verlässlicher Vertreter. Manuel Neuer, der nach starker Saisonform zuletzt patzte, bleibt eine Option, sollte ter Stegen außen vor bleiben.
Für Nagelsmann ist die Rechnung einfach: Ter Stegen soll fit werden, einen Verein finden – und dort spielen. Denn nur dann hat der 33-Jährige eine realistische Chance, im Sommer 2026 endlich als deutsche Nummer eins bei einer Weltmeisterschaft im Tor zu stehen.
Die nächsten Spiele des DFB-Teams
Datum Partie 14.11.25 Luxemburg - Deutschland (WM-Quali) 17.11.25 Deutschland - Slowakei (WM-Quali) 30.03.26 Deutschland - Elfenbeinküste (Testspiel) 31.05.26 Deutschland - Finnland (Testspiel)