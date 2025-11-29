Für Manuel Neuer ist eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft im Moment kein Thema. Das sagte der Weltmeister von 2014 nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli bei Sky.
"Das weiß ich auch nicht": FC Bayerns Manuel Neuer äußert sich zu Spekulationen um DFB-Rückkehr und Vertragsverlängerung
Neuer: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin"
Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die DFB-Elf vorstellen könnte, antwortete Neuer: "Nein. Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein."
Sky-Reporter Michael Leopold fragte nach, ob eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern wahrscheinlicher sei als ein DFB-Comeback. Neuers zurückhaltende Antwort: "Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht."
- Getty Images Sport
Neuers Leistungen waren zuletzt nicht fehlerfrei
Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland aus dem Nationalteam zurückgetreten. Seitdem gab es jedoch immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr. So hatten sich etwa Uli Hoeneß und Matthias Sammer dafür ausgesprochen, dass Neuer bei der WM 2026 zwischen den Pfosten stehen solle. Der eigentlich zur neuen Nummer eins ernannte Marc-Andre ter Stegen ist aktuell noch verletzt und beim FC Barcelona degradiert worden. Aktueller Stammtorhüter im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim.
Neuer hatte zuletzt allerdings nicht unbedingt für sich werben können. Bei der ersten Saisonniederlage in London gegen den FC Arsenal (1:3) sorgte sein Verhalten vor zwei Gegentreffern für Kritik, beim 3:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am Samstag sah er beim frühen 0:1-Rückstand auch nicht gut aus.
Leistungsdaten von Manuel Neuer im Nationalteam:
- Spiele: 124
- Gegentore: 118
- Spiele ohne Gegentor: 51
- Spiele als Kapitän: 59
- Titel: Weltmeister 2014