"Das weiß ich auch nicht": FC Bayerns Manuel Neuer äußert sich zu Spekulationen um DFB-Rückkehr und Vertragsverlängerung

Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die DFB-Elf vorstellen könnte, antwortete Neuer: "Nein. Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein."

Sky-Reporter Michael Leopold fragte nach, ob eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern wahrscheinlicher sei als ein DFB-Comeback. Neuers zurückhaltende Antwort: "Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht."