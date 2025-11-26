“Er ist der beste Torwart Deutschlands”: Max Eberl plädiert für WM-Teilnahme von FC Bayerns Manuel Neuer

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ter Stegen zuletzt für einen Stammplatz bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) klare Vorgaben gemacht. "Es ist wichtig, dass er spielt. Ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."

Indessen stellt sich auch die Frage, ob Neuer seinen 2026 auslaufenden Vertrag in München noch einmal verlängert. "Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach", sagte Eberl: "Wir brauchen bei ihm nicht über Perspektiven sprechen, es geht um ein Gefühl. Und im Moment fühlt er sich total wohl, und wir haben ein super Gefühl mit ihm. Die Frage ist ja auch: Wie denkt er, wenn er die WM 2026 gespielt hat und Weltmeister geworden ist?"