Weltmeister Emmanuel Petit (55) hat seinen Ex-Klub FC Barcelona kritisiert. Für den Franzosen verfügt Barca nicht über Weltklassespieler und dürfe sich keine Hoffnungen auf den angestrebten Gewinn der Champions League machen.
"In Barcelona gibt es keine Spieler von Weltklasseformat": Ex-Barca-Star hält den Gewinn der Champions League für "unmöglich"
Bei Snabbare fällte Petit ein harsches Urteil zum aktuellen Kader des LaLiga-Meisters: "Barcelona ist wie ein Casino: Alles wurde auf Lamine Yamal gesetzt. So kann man um LaLiga kämpfen, aber nicht um die Champions League. In keiner Weise."
Petit fragte: "Glaubt irgendjemand, sie können mit dieser Abwehr den Titel holen? Unmöglich! Wir haben es (in der vergangenen Saison) gegen Inter erlebt: Wie kann man sieben Gegentore in einem Halbfinale der Champions League kassieren?"
- Getty Images
Petit: "Alles hängt zu einem großen Teil von Lamine Yamal ab"
Barcelona spielte im ersten Jahr unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick eine aufregende Saison und gewann in Spanien drei Titel. In der Königsklasse war im von Petit angesprochenen Semifinale gegen Inter Endstation. Dabei endete das Hinspiel in Katalonien mit 3:3, ehe das spektakuläre Rückspiel nach Verlängerung mit 4:3 an die Nerazzurri ging.
In diesem Jahr läuft es für Barca nicht ganz so rund, trotzdem ist der Titelverteidiger in der spanischen Liga wieder Spitzenreiter. In der Königsklasse dagegen gewannen Flicks Schützlinge nur zwei von fünf Spielen und belegen aktuell nur den 18. Platz. Barcelona verlor unter anderem sein Heimspiel gegen Titelverteidiger PSG (1:2) und schluckte zuletzt gegen Club Brügge (3:3) und Chelsea (0:3) jeweils drei Gegentore. Anschließend setzte es jede Menge Kritik an der Defensive und Flicks riskantem Spielstil.
Für Petit ist es auch eine Frage der Qualität der Spieler: "Alles hängt zu einem großen Teil von Lamine Yamal ab. In Barcelona gibt es Top-Spieler, aber keine Spieler von Weltklasseformat, wie sie einst Lionel Messi mit Xavi, Iniesta und Puyol hatte."
Folgt Mikel Arteta beim FC Barcelona auf Hansi Flick?
Welt- und Europameister Petit spielte in der Saison 2000/01 für Barcelona, zuvor war er drei Jahre lang erfolgreich für den FC Arsenal aktiv. Bei den Gunners leistet aktuell Mikel Arteta gute Arbeit und für Petit ist der Spanier ein logischer Flick-Nachfolger: "Eine Rückkehr nach Spanien könnte für ihn verlockend sein. Besonders zu einem Verein, für den er in jungen Jahren gespielt hat."
Sollte Arteta mit Arsenal in dieser Saison Titel gewinnen könne er sagen: "Okay, in meinen sieben Jahren bei Arsenal habe ich mein Ziel erreicht, es ist Zeit für etwas Neues."
- AFP
FC Barcelona 2025/26 in Zahlen:
- Spiele: 20
- Siege: 14
- Unentschieden: 2
- Niederlagen: 4
- Torverhältnis: 54:27