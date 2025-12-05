"In Barcelona gibt es keine Spieler von Weltklasseformat": Ex-Barca-Star hält den Gewinn der Champions League für "unmöglich"

Barcelona spielte im ersten Jahr unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick eine aufregende Saison und gewann in Spanien drei Titel. In der Königsklasse war im von Petit angesprochenen Semifinale gegen Inter Endstation. Dabei endete das Hinspiel in Katalonien mit 3:3, ehe das spektakuläre Rückspiel nach Verlängerung mit 4:3 an die Nerazzurri ging.

In diesem Jahr läuft es für Barca nicht ganz so rund, trotzdem ist der Titelverteidiger in der spanischen Liga wieder Spitzenreiter. In der Königsklasse dagegen gewannen Flicks Schützlinge nur zwei von fünf Spielen und belegen aktuell nur den 18. Platz. Barcelona verlor unter anderem sein Heimspiel gegen Titelverteidiger PSG (1:2) und schluckte zuletzt gegen Club Brügge (3:3) und Chelsea (0:3) jeweils drei Gegentore. Anschließend setzte es jede Menge Kritik an der Defensive und Flicks riskantem Spielstil.

Für Petit ist es auch eine Frage der Qualität der Spieler: "Alles hängt zu einem großen Teil von Lamine Yamal ab. In Barcelona gibt es Top-Spieler, aber keine Spieler von Weltklasseformat, wie sie einst Lionel Messi mit Xavi, Iniesta und Puyol hatte."

